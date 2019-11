Paralympics festigen Berufswunsch

Br.-Vilsen/Hannover – Der Beruf Orthopädietechnik-Mechanikerin ist laut Lea Schultz relativ unbekannt, dabei sei dieser unheimlich vielseitig. „Streng genommen bauen wir Hilfsmittel für Patienten“, sagt sie. Beispielsweise würde bei einer Fehlbildung an den Beinen passend dafür eine Orthese hergestellt. Weitere Hilfsmittel sind Prothesen, Bandagen, Sitzschalen oder Rollstühle, erklärt die Bruchhausen-Vilserin, die eine dreijährige Ausbildung bei der „John + Bamberg GmbH & Co. KG“ in Hannover machte und jetzt Zweite ihres Fachbereichs beim Bundesentscheid im Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks geworden ist. Damit hatte sie nicht gerechnet. Zuvor holte sie sich bereits die Titel Kammer- und Landessiegerin.

Gefragt nach dem Hintergrund ihrer Berufswahl, erzählt die Sportbegeisterte: „Ich habe mich dafür fasziniert, dass behinderte Sportler bei den Paralympics so viel leisten.“ Anschließend beschäftigte sie sich mit dem, was dahinter steckt. Also auch mit den Hilfsmitteln. „Mir fiel das Buch ,Sprint zurück ins Leben‘ von David Behre in die Hände“, erzählt die 23-Jährige. Der Profi-Sportler, der bei einem Zugunglück beide Unterschenkel verlor, beschreibt darin, wie er sich zurück ins Leben kämpft und schließlich erfolgreicher Athlet wird. „Das hat mich total begeistert“, sagt Lea Schultz.

Sie machte ein zweiwöchiges Praktikum bei „John + Bamberg“, bevor sie dort ihre Ausbildung begann und zog aus diesem Grund auch von Bruchhausen-Vilsen nach Hannover. In der Firma sei jede Abteilung der Orthopädietechnik vertreten. Das habe Lea Schultz besonders angesprochen. Schon während ihres Praktikums durchlief sie diese: die Modellierabteilung, die Kunststoffabteilung, die Orthetik, die Orthopädieschuhtechnik, die Einlagen- und Walkabteilung (Lederabteilung), die Prothetik und die Rehaabteilung. Für die 23-Jährige bietet der Beruf eine gesunde Kombination aus dem Umgang mit Menschen sowie einem handwerklichen und einem technischen Teil. „Man muss schon verstehen, was beispielsweise ein bestimmtes Gelenk kann“, sagt sie.

Ihr Fachbereich ist die Orthetik, also der Zweig, der sich mit der Konstruktion von Orthesen befasst. Das Interessante sei, dass der ganze Körper verstanden und betrachtet werden müsse. Insbesondere der Umgang mit Kindern mache ihr Spaß. „Zu sehen, wie sie mit ihrem Hilfsmittel aufwachsen, das macht mich sehr glücklich“, sagt die 23-Jährige. Viele Kinder würden von klein auf betreut. Aber auch Erwachsene gehören zu den Patienten, insbesondere jedoch in der Prothetik.

Der Arbeitsplatz von Lea Schultz ist hauptsächlich die Werkstatt. Zudem besucht sie mehrmals die Woche eine Orthopädiepraxis speziell für Kinder. Dort würden Gipsabdrücke genommen, um anschließend in der Werkstatt anhand dieser Orthesen anzufertigen. „Ich bekomme fertig modellierte Gipse“, sagt Lea Schultz. Dann würde sie die Orthese herstellen, diese beschlagen und anpassen. Oft gebe es dann noch einige Änderungen. Ein Orthesenbau dauert zwischen 15 und 30 Stunden.

In dem Betrieb in Hannover arbeiten mehr Männer als Frauen. In der Berufsschule jedoch sei das Verhältnis sehr ausgeglichen gewesen. Die Berufsschule in Hamburg besuchte Lea Schultz alle acht Wochen. Den Abschluss ihrer Ausbildung bildete ihre Gesellenprüfung. Diese setzt sich aus drei Teilen zusammen: Die Dokumentation über den Herstellungsprozess, die Präsentation des Gesellenstücks vor dem Prüfungsausschuss und ein Fachgespräch, in dem Fragen zum Gesellenstück gestellt werden. „Ich habe eine Unterschenkelorthese mit Mehraufwand gebaut, also einem Hessingschuh aus Walkleder, sowie ein Systemknöchelgelenk verbaut“, erläutert Lea Schultz. Dafür hatte sie eine Woche Zeit, im Endeffekt seien es 37 Stunden gewesen. Die Arbeit hat sich gelohnt, Lea Schultz holte sich 94 von 100 möglichen Punkten.

Dieses Ergebnis übermittelte die Berufsschule an die Landesvertretung der Handwerkskammer. Anhand dieser Leistung ergab sich sowohl der Kammersieg als auch der beim Landesentscheid. Für den Bundesentscheid ging es für Lea Schultz am vergangenen Wochenende zur Bundesfachschule für Orthopädietechnik in Dortmund. Laut ihr waren neun Landessieger vor Ort. Sie fertigten, je nach Fachrichtung, die sie in der Gesellenprüfung gewählt hatten, eine Arbeitsprobe an. Lea Schultz erstellte eine Unterschenkelorthese in Gießharztechnik mit flexiblem Innenschaft. Dafür hatte sie rund sechseinhalb Stunden Zeit. „Das ist ein ziemlich strammer Zeitplan“, meint sie. Für den Sieg hat es nicht gereicht, doch über den zweiten Platz freut sich Lea Schultz sehr. Die Urkunde erhält sie in der Handwerkskammer Hannover überreicht.

Bei ihrem Ausbildungsbetrieb arbeitet die 23-Jährige noch immer. Ein anstrebsamer Titel sei laut ihr der Meistertitel. „Aber dafür brauche ich noch ein bisschen Berufserfahrung“, sagt sie.

Leistungswettbewerb:

Bei der Kammersiegerehrung im Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks in der Handwerkskammer Hannover sind insgesamt 35 Nachwuchskräfte zu Kammersiegern ernannt worden, darunter auch Orthopädietechnik-Mechanikerin Lea Schultz aus Bruchhausen-Vilsen. Sie setzte sich außerdem – ebenso wie 13 weitere Gesellen – in ihrem Gewerk auf Landesebene durch. Mit dem Landessieg hat sie die Endrunde des Wettbewerbs erreicht und nahm an der Bundesausscheidung teil.