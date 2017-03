Die Maschine mahlt wieder

Bruchmühlen - Von Vivian Krause. Der Schalter wird umgelegt. Es folgt ein kurzer Moment der Stille. Gespanntes Warten. Dann setzt der Holländer sich in Bewegung. Gisela Grosse Frie gibt Zellstoff in die Öffnung der Maschine, und sie beginnt, diesen zu mahlen. Nach mehr als einem Jahr ist er wieder an Ort und Stelle in der Papierwerkstatt in der Wassermühle in Bruchmühlen: der Holländer – eine Maschine, die Rohstoffe zur Papierherstellung zerkleinert.

Besonders zur Freude von Gisela Grosse Frie. „Endlich ist er wieder da“, strahlt sie, nachdem die Mitarbeiter von der Papierfabrik Smurfit Kappa aus Hoya das rund 800 Kilogramm schwere Gerät der Firma Voith an den Ursprungsplatz gerückt haben. Vor rund einem Jahr wurde der Holländer nach Heidenheim an der Brenz in Baden-Württemberg gebracht – dem Hauptsitz von Voith. Der Grund: Die Maschine zur Papierherstellung aus dem Jahr 1951 war defekt. Das Messerwerk funktionierte nicht mehr, eine Dichtung war kaputt, zählt Grosse Frie auf.

Zur Reparatur war nur der obere Teil der Maschine, die seit 2003 in der Wassermühle steht. Entdeckt hat Grosse Frie ihren Schatz in Den Haag (Niederlande). Durch Zufall, wie sie sagt. Zuvor durfte sie zum Mahlen ihrer Rohstoffe einen Holländer direkt bei Smurfit Kappa benutzen, erzählt die ehemalige Rektorin der Grundschule Wechold.

Doch wie kam der Kontakt nach Heidenheim zustande? Ein Mitarbeiter der Firma Voith hatte im Fernsehen einen Bericht über die Papierwerkstatt gesehen. Daraufhin bekam Gisela Grosse Frie eine E-Mail von ihm, der bei Problemen seine Unterstützung anbot. Wieder ein Zufall.

Der Chef der Firma stimmte einer Reparatur durch Auszubildende des Betriebs zu. Diese würden so die Maschine kennenlernen, und Grosse Frie bekäme eine kostenlose Reparatur.

+ Für den ersten Test nutzt Gisela Grosse Frie sogenannten Zellstoff. - Foto: Vivian Krause „Bei dieser Maschine kann ich ja kein normales Transportunternehmen beauftragen“, sagt Grosse Frie. Da die Hoyaerin wusste, dass Smurfit Kappa seine Maschinen ebenfalls bei Voith bezieht und auch dort reparieren lässt, wandte sie sich an Geschäftsführer Armin Buschmann. „Sie haben meinen Holländer dann mitgenommen.“ Das war im Januar 2016. Jetzt steht er dank des Transports durch das Hoyaer Unternehmen sowie dem Aufbau durch dessen Mitarbeiter wieder an Ort und Stelle in Bruchmühlen. Für den Probelauf nutzt Grosse Frie industriell hergestellten Zellstoff. Den versuchte sie sonst weitestgehend zu vermeiden. Ihre natürlichen Rohstoffe – Raps, Stroh oder Brennnesseln – bewahrt sie in einer Kühltruhe auf. Für die Abwesenheit ihres Holländers hatte sie genug Material vorgearbeitet, um weiter Papier herstellen zu können.

Papierherstellung Schritt für Schritt

Und das sieht so aus: Zunächst sammelt Grosse Frie den gewünschten Rohstoff. Dann wird dieser für etliche Stunden vorgekocht – bei Stroh oder Heu dauert das rund acht Stunden. „Das ist learning bei doing“, sagt die Papiermacherin mit Blick auf die optimale Kochzeit. Danach gibt sie alles in ein Sieb. Anschließend geht es zum Mahlen in den Holländer. Die Mahldauer ist ebenso unterschiedlich wie die Kochzeit. Wichtig seien vor allem die stumpfen Messer in der Maschine. „Ein Mixer eignet sich nicht so gut“, sagt sie. Der letzte Schritt: das Schöpfen das Papiers. Dazu wird der Rohstoff in Fässer mit Wasser gegeben und mit einem Schöpfsieb abgetragen. Das so entstandene Papier wird auf eine Unterlage übertragen, getrocknet, in einer mehr als 100 Jahre alten Presse gepresst, zum Trocknen auf die Wäscheleine gehängt, um abschließend gebügelt zu werden. Fertig ist das selbst hergestellte Papier.

Die Idee kam Grosse Frie, „weil es einfach kein schönes Papier gab“, erinnert sie sich. Sie habe für den Druck ihrer selbst geschriebenen Gedichte passendes Material gesucht. Bis sie Papier aus Naturmaterialien aus Japan, Nepal oder China fand. „Ich war von dem Papier so begeistert, dass ich es selber machen wollte.“ Und so hat sich Grosse Frie begonnen, sich mit der Papierherstellung und der Geschichte auseinanderzusetzen und zu Hause im Kleinen erste Papiere hergestellt. Seit 2001 geht das nun auch im Großen in Bruchmühlen.

Infos zur Papierwerkstatt, der Herstellung und Kursen gibt es online unter: www.diepapiermacherin.de