102 Paare trauen sich

Die Noltesche Mühle in Süstedt ist mit 33 Trauungen der beliebteste Trauort in der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen. Foto: WINFRIED METZNER

Br.-Vilsen - Von Karin Neukirchen-stratmann. Heiraten in der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen ist nach wie vor sehr bliebt, wie eine Statistik des Standesamts zeigt. Diese zeigt jedoch auch, dass die Zahl der Eheschließungen 2018 leicht rückläufig war. Im vergangenen Jahr trauten sich 102 Paare, 16 weniger als 2017.

„Mit der noch relativ neuen Gesetzgebung, die gleichgeschlechtlichen Paaren die Ehe ermöglicht, gab es 2018 vier Paare, die ihre bestehende Lebenspartnerschaft in eine Ehe umwandeln ließen und ein weiteres Paar, das die Ehe schloss“, sagt Angelika Leder, eine von sieben Standesbeamten.

Mehr als die Hälfte der Heiratswilligen entschied sich laut Statistik des Standesamts Bruchhausen-Vilsen für einen besonderen Trauort in der Samtgemeinde. Dabei lag die Noltesche Mühle mit 33 Trauungen an der Spitze. Trauungen unter freiem Himmel sind ebenfalls seit einigen Jahren ein Trend. Dieses Angebot nahmen 14 Paare in Anspruch.

Die beliebtesten Heiratsmonate waren im vergangenen Jahr August und September.

„Das umfangreiche Wochenendangebot wird weiterhin gut angenommen. Wie in den Vorjahren suchten sich mehr als die Hälfte aller Paare einen Trautermin außerhalb der gewöhnlichen Öffnungszeiten am Freitagnachmittag oder am Samstag aus“, sagt Angelika Leder. „Wir sind da sehr flexibel, anders, als das andere Gemeinden im Umfeld handhaben. Wir nehmen fast zu 100 Prozent Rücksicht auf die Wünsche der Kunden“, sagt Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann.

Das umfangreiche Angebot mit den verschiedenen Trauorten und den flexiblen Zeiten lockt viele Paare von außerhalb in den Standesamtsbezirk der Samtgemeinde. Die Heiratswilligen kamen nicht nur aus Niedersachsen, sondern auch aus Bremen und Nordrhein-Westfalen.

Nach wie vor nahmen in den meisten Fällen die Frauen den Namen des Mannes an. Acht Paare entschieden sich für den Geburtsnamen der Frau, 18 Paare behielten jeweils ihren Nachnamen.

Weitere Zahlen der Statistik des Standesamts Bruchhausen-Vilsen zeigen: Beurkundet wurden 2018 147 Sterbefälle. Kirchenaustritte gab es 145, und damit immer noch deutlich mehr als in den Vorjahren.

Neu sei die Möglichkeit, eine flexible Reihenfolge seiner Vornamen eintragen zu lassen. Wer mehrere Vornamen hat, kann sich nun aussuchen, ob der erste, der zweite, oder einer der weiteren Namen als erster Name im Ausweis steht.