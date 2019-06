MGV Orpheus verabschiedet sich: „Es bleibt die Erinnerung“

Ein letztes Mal frühmorgens aufstehen und für seine treuen Fans singen – das tat der Männergesangsverein (MGV) Orpheus aus Bruchhausen-Vilsen anlässlich des 152. Pfingstsingens am Sonntag in der Bleiche im Vilser Holz. Die Tribüne war bis auf den letzten Platz besetzt. Zuvor war der „Orpheus-Express“ vom Bahnhof Bruchhausen-Vilsen ins Vilser Holz gefahren. Der Männerchor sowie die Singgruppe des Heimatvereins Walle unterhielten dort die Gäste. Das Pfingstsingen war laut Angaben des Vereins immer ein Höhepunkt des Orpheus-Jahreskalenders. Daher schien dies ein angemessener Termin zu sein, sich aus der Öffentlichkeit zu verabschieden. Der Gesangsverein, gegründet im Jahr 1848, löst sich aufgrund der gesunkenen Mitgliederzahl und der Altersstruktur auf, sagte der Vorsitzende Johann Venske. Die 13 Mitglieder sangen unter der Leitung von Dirigentin Daniela Predescu ein allerletztes Mal einige Lieder aus ihrem Repertoire, darunter beispielsweise „Die Rose“. Während der Pause gab es für die Gäste Butterkuchen und Kaffee. Nachdem die letzten Töne von „Ein schöner Tag“ verklungen waren, bekamen die Sänger Standing Ovations. Und sowohl für die Besucher als auch die Mitglieder des MGV ist der Text des Abschiedslieds sicher mehr als passend: „Was immer kommen mag, es bleibt dir die Erinnerung an einen schönen Tag.“ lc, Foto: Lydia Cramer

