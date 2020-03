„Optimale Düngung schwierig“

Schwere Böden, hier in Brebber, können die Regenmenge der vergangenen Tage nicht mehr aufnehmen. Für die sandigeren Flächen im Bereich Schwarme kommt der Niederschlag jetzt hingegen gerade recht. Foto: Oliver Siedenberg

Samtgemeinde - Von Anne-katrin Schwarze. Den Winter 2016 haben Wetterbeobachter als verregnet in Erinnerung. 68,8 Liter Niederschlag pro Quadratmeter hält die Statistik für jenen Februar in der Region Landkreis Diepholz und Nienburg fest. Im Februar 2018 kamen dort nur 12,5 Liter vom Himmel. „Jetzt waren es 130 Liter pro Quadratmeter“, sagt Steffen Nolte, Bezirkssprecher des Landvolks aus Süstedt. „Langsam ist es genug mit dem Regen.“

Er selbst baut vornehmlich Getreide und Raps an. In der Samtgemeinde steht der Weizenanbau hoch im Kurs: fast ein Drittel der gesamten Anbaufläche im Landkreis Diepholz liegt zwischen Süstedt und Graue, zwischen Hustedt und Engeln. Die Trockenheit der beiden vergangenen Sommer hat Steffen Nolte und seinen Berufskollegen zugesetzt. Über ausreichend Regen müssten sie sich jetzt freuen, mag man annehmen.

„Ich mache mir momentan weniger Sorgen um das Wetter. Wir Landwirte sind es seit vielen Jahren gewohnt, mit Wetterextremen umzugehen“, antwortet er auf die Bitte, das oben gezeigte Bild eines nassen Ackers zu erklären. „Die umfassenden Forderungen der Bevölkerung an die Landwirtschaft sind mit ihrer gleichzeitigen Geiz-ist-geil-Mentalität einfach nicht zu vereinen, dieses Missverhältnis betrachte ich mit großer Sorge“, betont er. Er vermisse Planungssicherheit, Akzeptanz und „vor allem eine faire und offene Behandlung durch die Politik“, wünscht er sich. Statt übers Wetter zu reden, würde er viel lieber ausführen, dass dem Landwirt die Preise und der Rahmen, in denen er sich bewegen kann und handeln muss, fest vorgegeben seien, macht er deutlich.

Wenn auch nicht das beherrschende, ist das Wetter natürlich dennoch ein Thema. „Die Böden in der Samtgemeinde sind ganz unterschiedlich beschaffen“, erklärt er. In einigen Regionen könne der Boden kein Regenwasser mehr aufnehmen. Dort sei es bereits unmöglich, die Felder zu befahren. „Besonders ungünstig ist die Nässe für kleinere Pflanzen, die im Herbst erst später gesät wurden“, erläutert er.

Grundsätzlich profitiere der Boden von den ergiebigen Regenfällen der vergangenen Tage. „Endlich kann der Wasservorrat wieder etwas aufgefüllt werden“, sagt Steffen Nolte. Hätte er die Wahl, er würde sich eine durchschnittliche Regenmenge wünschen, die in nicht zu kurzen Abständen anfällt. „Ob sehr starker Regen in kurzer Zeit oder länger andauernde trocken Phasen – alle Extreme schaden.“

Von „extremen Regenfällen“ könne jetzt jedoch noch keine Rede sein, meint er, blickt aber aufmerksam auf die Vorhersagen für die nächsten Tage. Regen, Regen, Regen soll es geben. „Dann kann es problematisch werden, weil wir die Pflanzen in der Wachstumsphase nicht optimal düngen können.“

Mit Stand von gestern sind in Süstedt seit dem 1. März 14,5 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Bewahrheitet sich die Prognose einer weiteren Regenwoche, dürfte auch der März 2020 besonders nass ausfallen. 2018 fielen in den beiden Landkreisen 30,6 Liter, die Hälfte dessen ist also bereits jetzt schon erreicht. Im vergangenen Jahr waren es fast 72 Liter. „Wir Landwirte leben mit Wetterextremen. Die machen uns keine Sorgen.“