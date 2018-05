Oldtimerausstellung leidet unter Wind und Kälte

Chrysler braucht zwei Tankstopps auf 100 Kilometern

+ © Heiner Büntemeyer Zu einer Oldtimerausstellung gehört für viele auch angemessene Kleidung. Heinrich Wilkens Lloyd LP 250 bot den passenden Rahmen für Iris Kopietz (links) und Sharon Benedde, die den Gästen an der Platzeinfahrt Stellplätze zuwiesen. - Foto: © Heiner Büntemeyer

Br.-Vilsen - Von Heiner Büntemeyer. Vor drei Jahren hat der Oldi-Club Altkreis Syke den Schauplatz seiner Saisoneröffnung am 1. Mai eines jeden Jahres zum Marktplatz in Bruchhausen-Vilsen verlegt, weil der bis dahin genutzte Standort am Erbhof Thedinghausen bei ungünstiger Witterung für Oldtimer nicht befahrbar war. Jetzt ist das Ausstellungsgelände hervorragend präpariert, doch erneut litten die engagierten Mitglieder des Vereins und die zahlreichen Oldtimerfreunde in der Region Dienstag unter dem Wetter.