Ein Feuer hat in der Nacht zu Samstag ein Wohnhaus in Bruchhausen-Vilsen vernichtet. Die Einsatzkräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort.

Feuer vernichtet Wohnhaus in Ochtmannien

Feuerwehren im Landkreis Diepholz im Großeinsatz

Bewohnen werden durch Rauchmelder alarmiert

Nach Angaben der Polizei geriet in der Nacht zu Samstag gegen 1.30 Uhr im Mittelweg in Bruchhausen-Vilsen, Gemarkung Ochtmannien, aus bislang ungeklärter Ursache ein Auto in Brand. Das Auto war in dem mit dem Wohnhaus baulich verbundenen Carport abgestellt. Die Flammen griffen auf das Dach des Carports über und breiteten sich über den Dachstuhl des Wohnhauses aus.

Polizei und Feuerwehr mit Großaufgebot bei Wohnhausbrand

Zuerst wurde ein Scheunenbrand in Ochtmannien gemeldet. Beim eintreffen der Feuerwehr stellte sich aber heraus, dass ein Wohnhaus komplett in Flammen stand. Der 49-Eigentümer sowie seine 5-jährige Tochter konnten sich aufgrund des alarmschlagenden Rauchmelders aus dem Wohnhaus retten. Die Beiden wurden leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht. Das Wohnhaus wurde durch den Brand völlig zerstört und ist nicht mehr bewohnbar. Nach Angaben der Feuerwehr konnten die Einsatzkräfte auch einen Hund aus dem brennenden Haus holen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 250.00 Euro.

Im vergangenen Jahr gab es bereits einen Großeinsatz der Feuerwehr in Ochtmannien. Aus ungeklärter Ursache standen dort rund 1000 Strohballen in Flammen.