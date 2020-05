22 Bewohner, vier Pflegekräfte und vier weitere Personen konnte die Feuerwehr gestern im Sulinger Ortsteil Groß Lessen retten, nachdem am Nachmittag ein Großbrand im Seniorenheim „Landhaus Barrien“ ausgebrochen war. Wie schon im vergangenen Monat, evakuierten die DRK-Bereitschaften die Menschen nach Bruchhausen-Vilsen. Dort stehen in einem ehemaligen Altenheim 30 Betten zur Verfügung. Der Landkreis hatte das „Haus am Kurpark“ausstatten lassen, um Pflegebedürftige von Corona-Patienten trennen zu können. Als Notquartier in Zusammenhang mit der Pandemie musste das Haus bisher nicht herhalten, jedoch zum zweiten Mal als Ausweichunterkunft nach Großbränden.

aks, Foto: Anne-Katrin Schwarze