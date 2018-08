Pfadfinder erkunden Oslo und werden beim Wildwasserrafting nass

Norwegen ist eine Reise wert

+ © Pfadfinder Die Christlichen Pfadfinder waren sich einig, dass Norwegen ein tolles Land ist. © Pfadfinder

Br.-Vilsen - Neun Pfadfinder vom Stamm Siegfried von Xanten aus Vilsen verbrachten ihre 14-tägige Sommerfahrt in Norwegen. In Hirtshals (Dänemark) verließ die Gruppe die Straße und fuhr mit einer Fähre nach Larvik in der norwegischen Provinz Vestfold.