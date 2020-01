„Northern Lights“ ernten Applaus

Neujahrsprogramm in Kleinenborstel

+ © Horst Friedrichs Die „Northern Lights“ begeistern in familiärer Atmosphäre im Clubzimmer des Gasthauses zur Post in Kleinenborstel (von links): Vera Marreck (Violine), Inken Leupolt (Violoncello), Imke Albert (Viola) und Anne Hüttman (Violine). © Horst Friedrichs

Kleinenborstel - Von Horst Friedrichs. Donauwellen wogen auch ohne Rhythmusinstrumente, und brillante Nordlichter glänzen im musikalischen Süden mit schwungvollem Dreivierteltakt. Will heißen: „Northern Lights“ ist der Name eines Bremer Streichquartetts, das am Sonntagvormittag mit einem Neujahrskonzert im Gasthaus Zur Post (Dunekack) in Kleinenborstel gastierte. Und die vier Musikerinnen bewiesen, dass es auch mit zwei Geigen, einer Bratsche und einem Cello möglich ist, einen mitreißenden Walzertakt zu entwickeln – etwa in Johann Strauss’ (1825-1899) Welthit „An der schönen blauen Donau“.