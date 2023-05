Noch in der Weimarer Republik gegründet

Von: Sigi Schritt

Mittlerweile ein historisches Bild: Eine Gruppenaufnahme, die zum 75. Geburtstag des Vereins gemacht wurde. © Repro: Schritt

Der Schützenverein Schwarme feiert seinen 100. Geburtstag: Er wurde in dem Jahr gegründet, in dem der damalige Reichspräsident Friedrich Ebert das „Deutschland-Lied“ zur Nationalhymne erklärte.

Schwarme – In vielen Stunden hat Werner Winter, ehemaliger Vorsitzender der Schwarmer Schützen, zusammen mit anderen Vereinsmitgliedern die Geschichte der Schützen erforscht. So entstand bereits zum 75-jährigen Bestehen des Vereins eine Chronik. Und nun, 25 Jahre später, hat ein Team um Werner Winter erneut einen geschichtlichen Abriss erstellt. Auf mehreren Seiten wurde die Historie festgehalten.

Werner Winter blickt zurück: Im Hoyaer Wochenblatt, dem Vorläufer dieser Zeitung, hatten Schwarmer Bürger 1922 zur Gründungsversammlung eingeladen, zu Zeiten der sogenannten Weimarer Republik. Zur Erinnerung: Es war das Jahr, in dem Reichspräsident Friedrich Ebert das „Deutschlandlied“ zur Nationalhymne erklärte. Der Aufruf hatte jedenfalls Erfolg: 54 Bürger fanden sich zusammen. Sie gründeten die Schützengesellschaft. Ihr erster Vorsitzender hieß Johann Koch. Sechs Wochen später feierten die Schützen zusammen mit den anderen Schwarmer Vereinen und zwölf benachbarten Schützenvereinen das erste Stiftungsfest.

In den Jahren 1945 bis 1949 durfte der Verein nicht bestehen. So steht es in der Vereinschronik. Ein halbes Jahr nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland, im November 1949, traf sich der alte Vorstand mit dem Ziel, den Verein wieder zu gründen. Dies geschah am 15. April 1950.

Seit der Gründung des Vereins habe es immer wieder Bautätigkeiten gegeben, so Werner Winter. So musste bereits der erste Schießstand, der 1926 im Krähenkamp errichtet wurde, nach dem Krieg abgerissen werden. In den Jahren 1955/56 sei dann ein Kleinkaliberstand errichtet worden, der 1968 um einen Luftgewehrstand mit Aufenthaltsraum erweitert wurde. 1988 kam eine Toilettenanlage hinzu. Da sich bei Regen immer wieder Pfützen auf dem Festplatz bildeten, entschloss sich der Verein zusammen mit der Krieger- und Soldatenkameradschaft, den Platz zu pflastern.

Das Domizil der Schützen befand sich jahrelang auf dem Privatgrundstück eines Landwirts. Der Verein habe das Grundstück nie erworben, bedauert Winter. Um den Festplatz für die Zukunft zu sichern, habe die Gemeinde Schwarme 2011 schließlich das 6 000 Quadratmeter große Grundstück gekauft. „Das finde ich gut, so kann der Verein weitermachen“, sagt Winter. Der Festplatz sei nicht nur groß, sondern durch die vielen Bäume auch schattig. Ein idealer Ort, um Veranstaltungen dort stattfinden zu lassen.

Wie hat sich der Verein sportlich entwickelt? Bis in die 1970er-Jahre sei der Verein eher Mittelmaß im Schützenbezirk gewesen, so Winter. Dem Verein sei es gelungen, nicht nur Tradition und Brauchtum zu bewahren, sondern auch junge Menschen für den Schießsport zu begeistern. Schließlich komme es gerade in den Leistungsklassen auf Selbstbeherrschung, Sicherheit und Konzentrationsfähigkeit an. Eigenschaften, die man auch außerhalb des Schießstandes gut gebrauchen könne, ist sich Werner Winter sicher.

Der Verein habe damals in die Jugendausbildung investiert und das Niveau bis heute halten können, so Winter weiter. Das hat sich offensichtlich gelohnt. Schwarmer Schützen konnten fortan bei Meisterschaften auf Bezirks- und Landesebene punkten. Mehr noch: Sie kämpften auch erfolgreich bei der Deutschen Meisterschaft.

Als die Bundesrepublik noch jung war: Dieser Schützenumzug war in den 1950er-Jahren. © Sigi Schritt

Ehemaliger Vorsitzende: Werner Winter © Sigi Schritt