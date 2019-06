Nino de Angelo macht Vilsen zu Eden

Sommerfest in autofreier Wohlfühlzone / Schlagersänger gibt Konzert

+ Nino de Angelo gibt auf dem Engelbergplatz in Bruchhausen-Vilsen unter anderem seine Erfolgshits „Das ist der Augenblick“, „Flieger“ und „Jenseits von Eden“ zum Besten. Foto: Heide Wirtz-Naujoks

Br.-Vilsen – Einen besseren Start für das neu aufgelegte Konzept des Fleckens Bruchhausen-Vilsen hätten sich die Veranstalter nicht wünschen können. Ein Sommerfest unter Beteiligung der drei Lokale rund um den Engelbergplatz verwandelte die Ortsmitte am Freitag und Samstag in eine belebte Piazza. Eine temporäre Straßensperrung sorgte an beiden Abenden für eine autofreie Wohlfühlzone. Bei Traumwetter kamen zum Schlendern und Schlemmen mehrere Hundert Besucher zusammen, die sich dieses tolle Angebot nicht entgehen lassen wollten.