Nikolaus bringt Stammgäste mit

Asendorf - Von Horst Friedrichs. Leuchtender Augen können sie sicher sein, die „medlz“, wenn sie am Nikolaustag in der Asendorfer Kirche auftreten. „Weihnachtsleuchten“ heißt das adventliche Benefizkonzert der A-cappella-Pop-Band aus Dresden. Zum vierten Mal gastieren die vier Sängerinnen in der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen, und erneut werden die gesamten Einnahmen des Wohltätigkeitskonzerts für karitative Zwecke verwendet.

Auftrittstermin der „medlz“ ist Freitag, 6. Dezember, um 19.30 Uhr in der St.- Marcellus-Kirche an der St.-Marcellusstraße 2 in Asendorf. Mit ihrem Programm „Weihnachtsleuchten“ begeisterten die Sängerinnen ihr Publikum hierzulande schon in den Vorjahren. Folge ist eine mittlerweile zu beachtlicher Größe angewachsene Fangemeinde in der Samtgemeinde und ihrer Umgebung.

Fünf neue Songs enthält das Konzertprogramm diesmal, aber die Besetzung mit Sabine Kaufmann, Nelly Palmowske, Joyce-Lynn Lella und Silvana Mehnert ist noch die alte. Sängerin Nadja Benaissa von den „No Angels“ wird im April 2020 neues Mitglied der „medlz“, wenn Joyce die Band verlässt.

„Ich freue mich, dass die ,medlz‘ mittlerweile musikalische Stammgäste bei uns in der Region sind und uns mit ihren Klängen auf die Adventszeit einstimmen“, sagte Henning Rodekohr, Vorsitzender der Vilsa-Brunnen-Geschäftsführung, gestern während eines Pressegesprächs im Gemeindehaus der Kirchengemeinde Asendorf. Rodekohr war auf die „medlz“ seinerzeit aufmerksam geworden und hatte sie 2012 für das Betriebsfest anlässlich des 100-jährigen Firmenjubiläums engagiert. Dabei blieb es nicht. Mit ihrem vierten Auftritt gelang es ihm erneut, die „medlz“ für den heimischen Raum zu verpflichten.

Und wieder werden die Einnahmen für den guten Zweck gedrittelt: Jeweils ein Drittel des Erlöses geht an die Kirchengemeinde Asendorf, den Bruchhausen-Vilser Verein „Lebenswege begleiten“ und an den Rotary Club Bruchhausen-Vilsen.

Letzterer unterstützt mit seinem Erlös-Anteil ein Schulprojekt im nordöstlichen Namibia. Darüber sprach im Gemeindehaus Peter Schütz, der beim Rotary Club Bruchhausen-Vilsen für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Wie er berichtete, helfe der Club der namibischen Volksgruppe der San mit einem Bildungsprojekt. Dabei handele es sich um die Sanierung einer Schule und die Ausbildung von Lehrern mit dem Ziel, die Kinder auf Grundschulniveau auch in ihrer eigenen Sprache unterrichten zu können.

Über den Verein „Lebenswege begleiten“ und dessen Pläne für die Verwendung seines Teils des Konzerterlöses berichtete Axel Hillmann. Der Verein, so sagte er, unterhalte neben dem Standort Auf der Loge einen zweiten am Marktplatz, wo er die Fahrradwerkstatt mit Café betreibe. „Dort wollen wir investieren“, sagte Hillmann. Unter anderem müsse das Café gemütlicher werden.

Die Kirchengemeinde Asendorf, so berichtete Katja Sturhan vom Kirchenvorstand, werde ihren Erlösanteil für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) verwenden, das die Abiturientin Sonja Leevers aus Bruchhausen-Vilsen, die Theologie studieren will, dort unter der Regie von Pastorin Melanie Simon ableiste.

Ticktets für das „medlz“-Konzert:

Rund 300 Karten für das „medlz“-Konzert am 6. Dezember in der Asendorfer Kirche gibt es ab Montag im Vorverkauf beim „TourismusService“ Bruchhausen-Vilsen (Bahnhof 2), in der Asendorfer Geschäftsstelle der Kreissparkasse (Alte Heerstraße 24) und in der Buchhandlung Böhnert in Bruchhausen-Vilsen (Bahnhofstraße 44).