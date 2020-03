„Nicht übers Ziel hinaus“, aber handeln

Zwei Wochen früher als geplant endet für die Schüler in Bruchhausen-Vilsen der Unterricht vor Ostern. Das Kultusministerium hat angeordnet, dass Schulen und Kitas in Niedersachsen zunächst für fünf Wochen geschlossen bleiben. Foto: Oliver Siedenberg

Samtgemeinde - Von Anne-katrin Schwarze . „Wir wollen nicht übers Ziel hinausschießen, werden aber alles Nötige veranlassen“, sagte Samtgemeinde-Bürgermeister Bernd Bormann gestern zur Corona-Welle, die seit Donnerstag mit ungeahnter Kraft auch die niedersächsischen Kommunen erreicht hat. Noch am Donnerstagabend habe es im Rathaus erste Gespräche über die Vorgehensweise gegeben, gestern Mittag trat der lokale Krisenstab im Rathaus erneut zusammen.

Einen Krankheits- oder Verdachtsfall in der Samtgemeinde gab es bis gestern nicht. Dennoch haben sich Veranstalter, Vereine und Verwaltung intensiv mit der Empfehlung der Bundeskanzlerin auseinandergesetzt, soziale Kontakte weitmöglichst zu vermeiden, um die Ausbreitung des Virus zu unterbinden oder mindestens hinauszuzögern.

„Die Entscheidung des Kultusministeriums von Freitag, alle Schulen und Kindertagesstätten ab Montag für fünf Wochen zu schließen, hat für uns erhebliche Konsequenzen, die wir in Ruhe besprechen und mit allen nötigen Stellen abstimmen“, sagte der Verwaltungs-Chef gestern auf Nachfrage. In welchem Umfang das Rathaus besetzt und für die Öffentlichkeit zugänglich sein werde, ob öffentliche Einrichtungen wie Bücherei und Hallenbad geschlossen werden, werde der Stab beraten und am Montag abschließend entscheiden und mitteilen, kündigte er an.

Vereine und Kirchen haben ihre Aktivitäten weitestgehend eingestellt, wie gestern eine Umfrage der Redaktion ergab. Alle Informationen, die gestern für den Bereich der Samtgemeinde einzuholen waren, finden die Leser auf dieser Seite.

Auch die Internetseite www.bruchhausen-vilsen.de informiert unter „Aktuelles“ über den Stand der Dinge. Dort heißt es unter anderem, dass das Land anordnet, alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern abzusagen. „Dies gilt ausnahmslos“, heißt es unmissverständlich. Für Veranstaltungen ab 100 Besucher müssen die Organisatoren einen Fragebogen ausfüllen. Der Landkreis schätzt aufgrund der Angaben ein, wie das Risiko einer Ansteckung zu bewerten ist. Ob auch diese kleineren Veranstaltungen abgesagt werden müssen, entscheidet letztlich der Landkreis.

Die Aktion „Saubere Landschaft“ findet heute wie geplant statt, hieß es gestern aus dem Rathaus. Helfern ist die Teilnahme an dieser Freiluftveranstaltung aber natürlich freigestellt.

„Wir haben alle Kollegen im Rathaus und den Einrichtungen der Samtgemeinde nochmals ausdrücklich zu bestmöglichen Hygienemaßnahmen aufgefordert“, betonte der Verwaltungs-Chef gestern.

Größtmögliche Vorsicht lässt auch die Feuerwehr walten. „Wir folgen der Empfehlung des Landes-Innenministeriums und haben alle Übungs- und Ausbildungsdienste für die zehn Feuerwehren in der Samtgemeinde bis in den April hinein ausgesetzt“, sagte Gemeindebrandmeister Michael Ullmann auf Nachfrage. Wie Rettungsdienst und Polizei gehöre auch die Feuerwehr zum Kreis der „kritischen Infrastruktur“, also zu den Helfern, die in Notsituationen handlungsfähig sein sollten.

„Ich persönlich bin weder ängstlich noch hysterisch, aber ich setze alle möglichen Schutzmaßnahmen ein, damit meine Truppe einsatzfähig bleibt“, betonte er. Bereits am Mittwoch hatte er die Gemeindeverbandsversammlung abgesagt, bei der sich am Montag turnusmäßig alle Führungskräfte der Gemeindefeuerwehr treffen wollten. „Wir werden nicht riskieren, uns gegenseitig anzustecken.“

Auch die Mitglieder der Feuerwehren seien noch einmal ausdrücklich auf die bekannten persönlichen Hygienemaßnahmen hingewiesen worden. „Von Erkältung angeschlagene Kameraden werden nicht beim Einsatz erwartet“, stellte er klar.

Die Feuerwehren in der Samtgemeinde verfügten über einen Vorrat an Schutzausrüstung. „Wir haben die Bestände überprüft und werden sie sinnvoll, aber sparsam einsetzen“, habe er angeordnet. „Die Einsatzbereitschaft der Feuerwehren ist gewährleistet“, bestätigt Michael Ullmann.