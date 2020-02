„Nicht so schlimm wie erwartet“

„Sabine“ ließ Bäume stürzen / 80 Feuerwehrleute im Dauereinsatz

+ Die Straßenmeisterei beseitigt Montag Äste von Straßen. Foto: Anne-Katrin Schwarze

Samtgemeinde - Von Anne-katrin Schwarze. „Es kam lange nicht so schlimm wie befürchtet.“ Andine Sieling, Leiterin der Straßenmeisterei Vilsen, hatte für die Sturmnacht fünf statt üblicherweise einen Mitarbeiter in Notfallrufbereitschaft versetzt. „Ein dicker Brocken war nicht dabei“, heißt ihr Fazit zum Orkantief „Sabine“, das am Sonntag ab etwa 16 Uhr über die Region zog. Vorsorglich wurden ab 16 Uhr auch alle zehn Ortsfeuerwehren der Samtgemeinde alarmiert. „Zu diesem Zeitpunkt gingen erste Schadensmeldungen ein“, berichtet Feuerwehr-Pressesprecher Cord Brinker.