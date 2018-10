Angelika Spiegel ist unheibar an Krebs erkrankt – und geht ihren eigenen Weg ins Leben

Martfeld - Von Anke Seidel. „Es gibt blaue und graue Tage.“ Darin sind sich Angelika Spiegel und Ute Behrens einig. Wie zwei Freundinnen sitzen sie auf dem Sofa, obwohl sie sich erst seit einem knappen Jahr kennen. Angelika Spiegel ist unheilbar an Krebs erkrankt, Ute Behrens ihre Begleiterin vom Hospizverein „Dasein“ in Hoya. Beide empfinden ihren Kontakt und ihre Gespräche als sehr bereichernd. „Wir haben ganz viele blaue Tage“, sagt Ute Behrens. An solchen Tagen gehen die beiden Frauen frühstücken und genießen das Leben.

9. April 2015: Ein Schicksalstag für die heute 61-jährige Angelika Spiegel, die mit ihrem Mann Raimund in einer gemütlichen Wohnung in Martfeld lebt. Per Telefon erfährt sie kurz und knapp, was ihr fehlt: Sie ist an Krebs erkrankt. Unheilbar.

„Die Diagnose katapultiert einen von einer Sekunde zur nächsten aus dem ganz normalen Leben heraus“, beschreibt die Martfelderin das Gefühl, sich plötzlich und völlig unerwartet an der Grenze zwischen Leben und Tod zu befinden. „Man muss einen Weg finden, es anzunehmen“, beschreibt Angelika Spiegel die Aufgabe, den ungewollten, schmerzvollen Weg mit einer unheilbaren Krankheit gehen zu müssen.

Aber sie hat ihren eigenen, ganz persönlichen Weg gefunden – und stellt mehr als drei Jahre nach dem Beginn ihrer größten Lebensherausforderung fest: „Man muss auch dem Körper danken. Denn Krebszellen sind nicht böse“, erinnert die 61-Jährige an die grundsätzliche Fähigkeit von Zellen, Krankheitserreger zu eliminieren und damit Leben zu erhalten. Diese Fähigkeit müsse man schätzen. „Aber die Krebszellen dürfen auch gerne wieder gehen“, lacht Angelika Spiegel, die sich mehr als hautnah mit der Endlichkeit des Lebens beschäftigen musste.

Ihr Arzt verordnete ihr eine Palliativbehandlung, die unheilbar Kranken das Leben erleichtern soll, und schlug ihr die Begleitung durch einen Hospizverein vor. So lernte sie ihre Begleiterin Ute Behrens kennen. Die 74-Jährige sagt über die erste Begegnung mit ihrer Klientin im November 2017: „Sie lag in ihrem Pflegebett. Es ging ihr sehr, sehr schlecht.“

Heute strahlt Angelika Spiegel wieder Lebensfreude aus, die Palliativbehandlung ist Geschichte. „Ich bin unglaublich dankbar dafür“, würdigt die 61-Jährige die Hilfe des Teams vom Palliativstützpunkt Sulingen und vom Hospizverein. Ute Behrens beschreibt das Miteinander mit Angelika Spiegel so: „Es ist ein Geben und Neben.“

Verbunden damit sei die Chance, viele Dinge anders zu sehen als bisher. „Wir sind uns sehr nah, aber achten auch auf unsere Distanzen“, sagt die Begleiterin vom Hospizverein. Ihre Klientin nickt: „Das ist auch ganz wichtig. Wir sind beide sensibel genug, diese Grenze zu spüren.“

Es ist die Spiritualität, die Angelika Spiegel enorm hilft: Schon 2002 hatte sie sich an ein Medium gewandt. Denn ihr Leben lang begleitete sie ein Ereignis in ihrer Jugend wie ein Schatten auf der Seele: „Mit 15 Jahren hatte ich eine Gesichtslähmung. Zeitweise musste ich sogar ein Kopftuch tragen.“ Auch wenn davon heute kaum noch etwas zu sehen ist: Das Trauma dieser Erfahrung verfolgte die gebürtige Nienburgerin weiter.

Sie hat ihren Lebensweg erfolgreich gestaltet, arbeitete als Bankangestellte, Tagesmutter und Kinderfrau. Zu ihrer Familie gehören vier Kinder und sechs Enkel. „Seit Januar bin ich Rentnerin“, so die Martfelderin, die nach dem Besuch bei dem Medium einen neuen Lebensschritt gewagt hatte. Sie beschäftigte sich mit Reiki, durchlief die Lehrphasen bis zur Reiki-Meisterin („Dazu wird man berufen“) und begann, auch anderen Menschen zu helfen.

Sie hat nicht nur gelernt, anders zu denken und mit unterschiedlichen Energien umzugehen. Die Martfelderin hat auch ihre Ernährungsgewohnheiten geändert. „Ich esse jetzt alles, was der Krebs nicht mag“, schmunzelt sie.

Menschen helfend zu begleiten, ist zu ihrer neuen Lebensaufgabe geworden. Mit Ute Behrens teit sie die Begeisterung für Klangschalen – und greift zum Pendel: „Es sagt mir, was der Mensch mir gegenüber braucht: Energie oder Harmonie.“ Beides könne durch die Klangschalen erzeugt werden. Sorgen und Ängste ließen sich auf diese Weise genauso beseitigen wie Blockaden im Körper lösen.

Ute Behrens nickt und freut sich darüber, dass sich Angelika Spiegel nun auch im Hospizverein engagieren will – mit einem besonderen Ritual zur Eröffnung der nächsten Hospizhelfer-Klausur, bei dem es um Wünsche und Heilung für die Natur geht.

Ein blauer Tag für beide. Aber es gibt auch graue, bei denen Angelika Spiegel Unterstützung braucht. Dankbar ist sie für die Zuwendung und Pflege durch ihren Mann Raimund, der die grauen Tage mit ihr trägt.

Woraus schöpft die 61-Jährige ihre Zuversicht? „Ich glaube an die eine Kraft im Universum und an Energie“, antwortet Angelika Spiegel – und sagt über ihre Krankheit: „Ich nehme es an, so wie es ist. Der Tod ist nicht mein Feind, sondern mein Freund. Ich weiß, wie er kommt und was dann alles passiert.“ Die 61-Jährige hat zahlreiche Bücher darüber gelesen und weiß: Alles ist Wandel, aber nichts geht verloren in diesem Universum. Sie fühlt sich beschützt und berichtet von den „Engeln, die mich ständig begleiten.“

Daraus schöpft die Martfelerin auch die Inspiration für ihre fast 50 Geschichten und Gedichte, die sie gerne noch in einem Buch veröffentlichen möchte.

„Ich wünsche mir, dass ich noch lange auf dieser Erde bleiben darf, um Menschen zu begleiten, die das möchten“, sagt sie – in der Hoffnung auf viele blaue Tage voller Kraft: „Dass man mutig und dankbar ist. Dankbar für Zuwendung und Fürsorge. Dankbar dafür, dass ich rausgehen kann“, blickt sie auf Spaziergänge und Frühstückstreffen.

Möchte die 61-Jährige noch etwas lernen? Angelika Spiegel schmunzelt: „Das ist eine gute Frage“. Nach kurzem Überlegen sagt sie: „Mich selbst noch mehr anzunehmen – oder andere, so wie sie sind. Und jeden nur möglichen inneren Frieden finden. Nicht auf die Meinung anderer hören und mich nicht mehr gängeln lassen. Meinen Weg finden – und immer wieder unendlich dankbar sein. Für alles.“

Angelika Spiegel weiß, dass jeder Mensch seinen Weg gehen muss – mit guten und schlechten Tagen. „Wir sind keine Menschen, die eine spirituelle Erfahrung machen, sondern wir sind spirituelle Wesen, die menschliche Erfahrungen machen“, hat sie bei dem englischen Autor Colin Tipping gelesen.

Deshalb wünscht sie sich, dass die Menschen mit wachsamem, bewussten Blick durchs Leben gehen – und sich die Sinnfrage stellen. Angelika Spiegel rät allen: „Man muss aus dem Herzen heraus leben.“