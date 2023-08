In drei Wochen geht es los: Neues beim Brokser Heiratsmarkt

+ © privat Fürs Familienalbum hat sich Nicole Roskosch-Schnakenberg diese Woche mit Töchterchen Leonie vor dem Trafohaus am Marktplatz © privat

Br.-Vilsen – Das Metal-Festival in Wacken kann nicht alle angemeldeten Besucher fassen, beim Festival „Hill of Dreams“ in Süstedt mussten die Parkplätze gesperrt werden – Dauer- und Starkregen vermiest viel mehr als nur die Sommerlaune. Muss man um den Brokser Heiratsmarkt bangen, wenn das mit dem Wetter so weitergeht? „Nein“, sagt Marktmeister Ralf Rohlfing so knapp wie klar.

Mehr als 20 Jahre verantwortet er den Markt bereits. Hitze, Staub, Regen, Matsch – alles schon da gewesen, „alles zu händeln“, verlässt er sich auf seine Erfahrung und sein erfahrenes Team. Der Bauhof hat sowohl Holzhack als auch Mineralgemisch vorrätig, um aufgeweichte Stellplätze oder Wege notfalls befestigen zu können; aber auch ein Wasserfass ist in Stellung, mit dessen Inhalt sich Staub binden ließe. Was wettermäßig auch wird, Broksen ist gewappnet, um den Heiratsmarkt 2023 zu feiern.

Auch jenseits der Wetterfrage sind die Voraussetzungen gut, verkünden Christina Wendt und Ralf Rohlfing, das Team „Brokser Heiratsmarkt“. Sie haben ihre Büros im Rathaus bereits verlassen und das Jugendhaus am Marktplatz zur Zentrale dessen gemacht, worauf sich die ganze Region freut. Noch 20 Tage, verkündet der sogar sekundengenaue Countdown auf der Internetseite www. brokser-heiratsmarkt.de, die von der Kreiszeitung nahezu täglich mit Informationen gefüttert wird.

„Die angekündigten Großfahrgeschäfte kommen“, verkünden die beiden drei Wochen vor dem Start. „Stand jetzt“, fügen sie hinzu, denn in der Branche ist Bewegung. Personalmangel zwingt so manchen Schausteller, einen langfristig geschlossenen Vertrag kurzfristig zu kündigen. Oder die Reiseroute zu ändern, wenn sich in der Nähe kein Anschlussvertrag ergeben sollte. Genau drei Wochen vor der feierlichen Eröffnung steht der Plan aber so, wie das Marktteam ihn vor Wochen aufgestellt hat.

Gute Nachrichten auch für die, für die die Händler zum Markt gehören wie Riesenrad und Zuckerwatte. „Das Interesse der Aussteller ist groß“, teilt Christina Wendt mit. Beim Neuanfang nach Corona fehlten im vergangenen Jahr einige vertraute Gesichter in den Gewerbezelten und den Händlergassen. Dieses Jahr wird es umso mehr zu stöbern geben, legt die Anmeldeliste nahe.

Als Vieh- und Landwirtschaftsmarkt allerdings verliert nicht nur der Heiratsmarkt an Bedeutung. Die Hersteller großer landwirtschaftlicher Maschinen brauchen die traditionellen Märkte nicht mehr als Absatzkanäle. Die auf Hochglanz polierten Traktoren samt Zubehör fehlen im Bild. Im vergangenen Jahr war diese Lücke nicht zu übersehen.

Jetzt entsteht an der Marktstraße „Am alten Pferdemarkt“ etwas Neues: Eine Hochzeitsmesse in einem Zirkuszelt. „Das wird toll“, freut sich Christina Wendt. „Die Anbieter geben sich bei ihrem Konzept viel Mühe“, weiß sie und kündigt für Dienstag eine Marktpremiere an. „Zutritt nur für Frauen“, nur so viel verrät sie bisher augenzwinkernd.

Ausgerechnet den legendären Dienstag betrifft eine Änderung, die den Markt vielleicht nachhaltig verändern wird. „Es findet keine Fohlenschau statt“, muss das Marktteam mitteilen. Da es im vergangenen Jahr beim Viehmarkt außerdem auffallend an Großvieh mangelte, kreisen die Gedanken von Ralf Rohlfing und Christina Wendt besonders um dieses Standbein des Marktes. „Das Spektakel morgens am Pferdemarkt ist der Auftakt in den Dienstag. Diese Atmosphäre wollen wir unbedingt erhalten“, heißt es aus der Marktverwaltung. An Blasmusik, Bier und Brötchen ab 7 Uhr soll sich nichts ändern. „Wir haben viele Tierhändler angeschrieben und hoffen, dass viele kommen werden“, sagen sie zu den Planungen. Ein Streichelzoo sei bereits gebucht. An einem unterhaltsamen Programm rund ums Tier als Alternative zur Fohlenschau wird noch gearbeitet, berichtet Christina Wendt.

Vierter und unverrückbarer Eckpfeiler des Heiratsmarktes sind die Musikzelte. Stars vom Ballermann sind ebenso gebucht wie DJ Toddy und die Bubingas, da muss niemand bangen.

Zu guter Letzt noch eine erfreuliche Botschaft: Eines wird trotz Inflation deutlich günstiger als im Vorjahr. Fürs Pipimachen werden statt stellenweise zwei Euro überall nur 50 Cent fällig. Das hat die Marktleitung mit dem Betreiber der mobilen Toilettenanlagen verbindlich ausgehandelt.