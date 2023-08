Neuer Online-Shop: Ab sofort Fanartikel und Shirts vom Brokser Heiratsmarkt erhältlich

Von: Marcel Prigge

„5 Tage Wach“ – Der neue Shop des Brokser Heiratsmarktes ist Online. © Plietsch

T-Shirts, Turnbeutel und vieles mehr: Pünktlich zum Brokser Heiratsmarkt 2023 geht ein neuer Shop mit Merchandise online!

Bruchhausen-Vilsen – Willst du mich heiraten? Ja? Nein? Für fünf Tage? Mit Sprüchen wie diesem kann ab sofort auf dem Brokser Heiratsmarkt geglänzt werden – und zwar auf T-Shirts. Erstmals gibt es für die fünfte Jahreszeit tragbaren Merch, der im Internet ab sofort erhältlich ist – im neuen Online-Shop.

Heiratsmarkt erstmalig mit neuem Online-Shop: T-Shirts und vieles mehr

Der Brokser Heiratsmarkt naht. Nur: Was soll man nur die fünf Tage anziehen? Abhilfe könnte eines der neuen Shirts im offiziellen Online-Shop schaffen. Verschiedene Produkte mit unterschiedlichen Sprüchen sind eben so erhältlich, wie Sachen, die personalisiert werden können. Dazu müssen Interessierte auf der Homepage lediglich unten links auf den Stift klicken.

Mit nur wenig Aufwand können so T-Shirts mit dem eigenen Namen, oder auch mit ganz individuellen Sprüchen versehen werden. Gruppen-Outfits für Vereine oder Junggesellenabschiede stehen also nichts mehr im Wege. Aber auch Turnbeutel mit flotten Sprüchen können erworben werden.

Schnaps, Wein und Magnete: Weitere Produkte beim Tourismus-Service verfügbar

Marktkundige wundern sich vielleicht: Merchandise? Gibt es das nicht schon längst für den Heiratsmarkt? Richtig! Und dieser ist auch weiterhin verfügbar. Denn Magnete, den Vilser Kräutigram oder den Brokser Heiratsschwindler – viele weitere Produkte gibt es beim Tourismus-Service Bruchhausen-Vilsen. Dieser ist per Mail (tourismus@bruchhausen-vilsen.de) oder unter der Telefonnummer 04252 9300-50 erreichbar.

Der Tourismus-Service kann natürlich auch besucht werden – am Bahnhof 2 in Bruchhausen-Vilsen. Die Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch, Freitag 09:00 bis 13:00 Uhr; Dienstag und Donnerstag 09:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 17:00 Uhr.

Zusätzliche Öffnungszeiten gibt es in der Saison (01.05.-03.10.). Dann kann der Tourismus-Service auch am Samstag, 13:00 bis 16:00 Uhr, und am Sonntag von 10:00 bis 16:00 Uhr besucht werden.