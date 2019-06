Neuer Grundschul-Förderverein stellt Ideen vor

Martfeld – Jetzt ist er offiziell im Vereinsregister eingetragen: Innerhalb kürzester Zeit wurde der neue „Förderverein der Grundschule Martfeld“ aus der Taufe gehoben. Mit Nicole Wolf, Meike Martens, Daniela Grieme, Svenja Mannott und Regine Suling fand sich ein engagiertes Vorstands-Team, das die Arbeit sowohl personell als auch inhaltlich auf neue Beine stellen will, die der Vorgängerverein „Glücksklee“ in der Vergangenheit erfolgreich etabliert hat, geht aus einer Pressenotiz hervor.

„Uns ist es wichtig, uns für unseren Ort und die Grundschule zu engagieren“, betont das Quintett, das bereits viele Ideen entwickelt habe, um die Grundschule ideell und materiell in ihrer Arbeit zu unterstützen – auch bei bewährten Aktionen wie der Verkehrserziehungswoche und der Organisation des Kindererntefests. Auch hinsichtlich der Einschulung bringe sich der Vorstand ein und erstelle zudem ein Konzept für einen erneuten Englischunterricht in der Klasse zwei. Dieser war in der Vergangenheit bereits angeboten worden, jüngst jedoch nicht mehr.

Bewusst hätten sich die Gründungsmitglieder dazu entschieden, weitgehend auf die Verteilung von Ämtern zu verzichten. „Wir wollen als Team agieren und sind alle gleichermaßen Ansprechpartner“, unterstreichen die Frauen. Wer dem Verein beitreten will, zahle einen Beitrag von mindestens zehn Euro pro Jahr. In der Grundschule und im Kindergarten verteile der Vorstand derzeit Beitrittserklärungen und Flyer. Das Vorstandsteam lädt alle Interessierten zudem zu seiner Mitgliederversammlung am Montag um 19 Uhr in der Küche der Grundschule Martfeld (Schulstraße 11) ein. Dann berichtet es über seine Aktivitäten. Zudem stehen die Wahlen für den Beirat und die Kassenprüfer an.

Weitere Infos:

www.foerderverein- grundschule-martfeld.de