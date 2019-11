Neuer Fahrradweg zwischen Martfeld und Loge freigegeben

Maßnahme kostet insgesamt 978.000 Euro

+ Unter den Augen einer großen Zuschauerschar zerschnitt Martfelds Bürgermeisterin Marlies Plate (Bildmitte) das symbolische Band während der Einweihung des neuen Radwegs von Martfeld bis Loge. Ihr Stellvertreter Michael Albers (links neben ihr) und Gemeindedirektor Bernd Bormann (rechts neben ihr) assistierten. Foto: Horst Friedrichs

Loge – Wenigstens regnete es nicht. Aber ungemütlich war das Herbstwetter trotzdem. Das jedoch hinderte etliche Gäste nicht, zur Einweihung des Radwegs Martfeld-Loge so anzureisen, wie es sich bei dem Anlass förmlich aufdrängte: per Fahrrad. Mit der Freigabe des zwei Kilometer langen Radwegs, die am Donnerstagnachmittag beim Schützenhaus in Loge stattfand, erfüllt sich für die Anwohner ein langgehegter Wunsch, galt doch die lange Gerade der Landesstraße 331 als Rennstrecke und hochgradiger Gefahrenpunkt (wir berichteten).