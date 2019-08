Neuer Weg zur Erzieherin

Sie freuen sich über die Möglichkeit der praxisintegrierten, dualisierten Ausbildung zur Erzieherin (von links): Johana Schneider Fonseca, Ulrike Brinkmann (Leiterin des Kindergartens Abenteuerland in Martfeld), Sandra Danowski, Maren Knoop von der Samtgemeindeverwaltung und Marina Edelberg. Foto: Regine Suling

Br.-Vilsen - Von Regine Suling. „Ich möchte lernen und mehr wissen“, begründet Sandra Danowski, warum sie seit kurzem wieder zur Schule geht: Die Martfelderin ist ebenso wie Marina Edelberg und Johana Schneider Fonseca Sozialassistentin und qualifiziert sich ab sofort über drei Jahre in einer praxisintegrierten, dualisierten Ausbildung zur Erzieherin weiter. Dass ihnen ihr Arbeitgeber, die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen, dies ermöglicht, weiß das Trio sehr zu schätzen. „Wir sind froh, dass wir die Ersten sind“, sagt Marina Edelberg, die im Kindergarten Schwarme arbeitet.

„Die Idee ist aufgrund des Fachkräftemangels entstanden“, berichtet Maren Knoop, die bei der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen für Kindertagesstätten und Schulen zuständig ist. Gemeinsam mit dem Landkreis suchte sie nach geeigneten Maßnahmen – und die Idee zur dualisierten Erzieherausbildung entstand.

Dabei sind die Sozialassistentinnen weiter in ihrem bisherigen Kindergarten tätig: Sie arbeiten drei Tage, die anderen zwei Tage besuchen sie den Unterricht in einer eigens eingerichteten Klasse an den Berufsbildenden Schulen Syke. „Sie bekommen ein Gehalt, als wären sie fünf Tage angestellt“, unterstreicht Maren Knoop.

Unterstützt wird das Vorhaben vom Förderprogramm Fachkräfteoffensive des Bundes. Drei Jahre dauert die Ausbildung, dann sind die jetzigen Sozialassistentinnen Erzieherinnen und dürfen Gruppen eigenständig führen.

Für alle Seiten optimal: Einerseits verdienen die Erzieherinnen durch ihre hinzugewonnene Qualifikation dann mehr Geld, andererseits sichert sich die Samtgemeinde dringend benötige Fachkräfte.

Respekt haben die Teilnehmerinnen dieser neuen Form der Ausbildung dennoch vor ihrem Plan: „Ich bin 20 Jahre aus der Schule raus. Das ist dann schon ein Schritt“, sagt die 41-jährige Marina Edelberg. „Ich habe vor 20 Jahren meine Ausbildung zur Sozialassistentin auf ein Jahr verkürzen können, weil ich schon eine Ausbildung zur Verkäuferin hatte“, erzählt Sandra Danowski. Dann arbeitete sie 20 Jahre lang im Einzelhandel und wechselte schließlich vor zwei Jahren als Sozialassistentin in den Kindergarten Abenteuerland in Martfeld. „Ich fühle mich hier wohl und gut angekommen, habe aber auch das Gefühl, dass mir 20 Jahre Berufserfahrung fehlen“, sagt die 42-Jährige. Dieses Defizit will sie versuchen, durch die Erzieherausbildung zu schließen. Zudem möchte sie viele Fachkenntnisse dazu gewinnen.

Dass der Start in die Schule ein besonderer Schritt sein wird, findet auch Johana Schneider Fonseca. Die 32-Jährige hat schon ihr Freiwilliges Soziales Jahr in der Krippe in Bruchhausen-Vilsen absolviert. Jetzt arbeitet die Sozialassistentin im Kindergarten Löwenzahn und sagt: „Ich wollte immer die Ausbildung zur Erzieherin machen, warum dann nicht jetzt?“

Eine Herausforderung werde es ihrer Ansicht nach für alle sein, alle Anforderungen unter einen Hut zu bekommen – Arbeit, Haushalt, Familie und schließlich die Ausbildung. „Und man muss sich sicher erst ans Lernen gewöhnen“, sagt Marina Edelberg. „Als Erzieherinnen können wir aber unsere Einrichtung viel besser unterstützen und sind flexibler einsetzbar“, findet Johana Schneider Fonseca. „Wir schätzen sehr, dass uns unsere Kindergarten-Leitungen und unsere Kolleginnen unterstützen“, spricht Marina Edelberg für sich und ihre Kolleginnen. Sandra Danowski bekam – passend zum Schulstart – von ihren Kolleginnen sogar eine selbst gebastelte Schultüte in die Hand gedrückt.