Spaziergang auf neuem Stück des Alten Heerwegs

Ökologischer Heimatverein

+ Einige Ochtmannier machten einen „inoffiziellen Eröffnungsspaziergang“ auf dem Alten Heerweg.

Ochtmannien - Der Ökologische Heimatverein (ÖHV) Ochtmannien und Umgebung ist einen neuen Weg gegangen – und das im wahrsten Sinne des Wortes: Zusammen mit einigen Bürgern machten die Mitglieder von der Ochtmannier Dorfstraße aus, vom Pferdedenkmal bei Nummer 19 (Hof Steigerwald), einen „inoffiziellen Eröffnungsspaziergang“ auf dem Alten Heerweg bis nach Weseloh.

Auch eine Vertreterin des Naturschutzbunds Deutschland (Nabu) war dabei. Vor sechs Jahren hatte der damalige ÖHV-Vorsitzende Reinhard Bartolles einen „Zukunftsplan“ entwickelt. Darin beschrieb er ein „Modellvorhaben für eine nachhaltige Ortsentwicklung“.

Bartolles wählte unter ökologischen Gesichtspunkten Bereiche des Dorfgebiets aus und machte Vorschläge, um den Naturhaushalt und das verlorene Gleichgewicht wiederherzustellen. Von besonderer Bedeutung war dabei der Alte Heerweg.

Da freut sich nicht nur der Laubfrosch

Dessen ursprünglicher Verlauf seitlich der Ochtmannier Dorfstraße biegt in Schaapsen am Pferdedenkmal zum Behlmer Graben ab, um entlang des Grabens über den Benser Weg hinweg bis zur Müggenburg in Weseloh zu führen. So ist es in alten Karten verzeichnet.

In den vergangenen Jahrzehnten wurde das Stück von der heutigen Hofstelle Steigerwald bis zum Benser Weg landwirtschaftlich bewirtet. „Im Rahmen der Flurbereinigung wurde dieses historische Wegstück nun der Öffentlichkeit zurückgegeben“, erklärt Nina Steigerwald, die aktuelle Vorsitzende des ÖHV. „So entsteht eine Wegeverbindung, die gleichzeitig eine wertvolle Biotopfläche darstellen kann.“

Seit Kurzem können Spaziergänger und Reiter an neu angelegten Hecken, an einer historischen Wallhecke und direkt am Behlmer Graben entlang wandern und reiten. Und auf dem nächsten Wegstück können sie ein von der Stiftung Naturschutz neu angelegtes Schlatt bewundern.

Diese Wegeverbindung dient laut Nina Steigerwald aber nicht in erster Linie dem Menschen, sondern der Fauna und Flora allgemein. „Linienförmige Biotopstrukturen setzen sich im Rahmen von Flurbereinigungsmaßnahmen immer mehr durch“, erklärt die Ochtmannierin. „Der Vorteil ist eine deutlich bessere Vernetzung vorhandener Biotope. Nicht nur Indikatorarten wie der unter Naturschutz stehende Laubfrosch profitieren vom erleichterten Austausch des Genpools. Sogenannte Erdwege, die nicht nur mit dem deutschen Weidelgras bewachsen sind, erfüllen vielfältige ökologische Nutzen.“

Nach dem Spaziergang wärmten sich die Teilnehmer auf dem Hof Steigerwald mit Glühwein und Punsch am Ofen.

Der Ökologische Heimatverein freut sich nach eigenen Angaben bereits auf die Realisierung weiterer Projekte. In diesem Jahr soll am Denkmal an der Bushaltestelle mit Unterstützung der Bingo-Umweltstiftung eine bienenfreundliche Heidelandschaft entstehen – und in Zukunft einen weiteren grünen Fleck auf der Landkarte darstellen.