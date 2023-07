Neue Leitung für Oberschule Bruchhausen-Vilsen in Sicht: Mehrere Bewerber auf Stellenausschreibung

Von: Mareike Hahn

An der Oberschule könnte, wenn alles gut läuft, nächstes Jahr Ruhe einkehren. © Oliver Siedenberg

Die vakante Schulleiter-Stelle soll ab Februar wieder besetzt werden. Damit könnte nach schwierigen Zeiten Ruhe an der Oberschule einkehren.

Br.-Vilsen – Die Oberschule Bruchhausen-Vilsen soll zum 1. Februar eine neue Leiterin oder einen neuen Leiter bekommen. Damit könnte nach jahrelanger Vakanz endlich Ruhe und Kontinuität an der Schule einkehren.

Erste Vakanz 2015 bis 2018, zweite seit 2021

Die Oberschule hat schwierige Zeiten hinter sich. Seit die damalige Leiterin die Schule im Sommer 2015 verließ, wurde Lehrern und Schülern viel Geduld abverlangt. Jahrelang mussten sich die stellvertretenden Schulleiter und ihr Team – ohne Ersatz für die alte Leiterin – um alle anfallenden Aufgaben kümmern.

Dann, im Februar 2018, die gute Nachricht: Natascha Rogge besetzte die vakante Rektorenstelle neu. Doch die Freude währte nur vorübergehend. Denn im März 2021 wurde Rogge auf eigenen Wunsch an die Schulbehörde in Syke abgeordnet – auf eine Stelle, deren Inhaberin wiederum ans Ministerium abgeordnet war. Formal galten alle Stellen somit als besetzt. Wieder musste die Oberschule ohne Rektor auskommen, wieder mussten Friederike Heyne und Jürgen Schiffbach als kommissarische Schulleiterin und kommissarischer Stellvertreter ran.

Alle Bemühungen der Samtgemeinde als Schulträgerin, die im vergangenen Jahr sogar einen geeigneten Kandidaten für den Schulleiter-Posten präsentierte, blieben ohne Erfolg.

Stellenausschreibung im Mai veröffentlicht

Die letzte Schulleiterin Natascha Rogge hat sich inzwischen erfolgreich auf eine frei gewordene Stelle im Regionalen Landesamt für Schule und Bildung (RLSB) Hannover beworben, erklärt auf Nachfrage Bianca Trogisch, Pressesprecherin des Regionalen Landesamts für Schule und Bildung Lüneburg. Weil Rogge seit April dieses Jahres nicht mehr abgeordnet, sondern stattdessen als schulfachliche Dezernentin ans RLSB Hannover versetzt ist, wurde ihre alte Stelle in Bruchhausen-Vilsen ausgeschrieben. Im sogenannten Schulverwaltungsblatt 05/23 wurde die Suche nach „Oberschulrektorin / Oberschulrektor (A 15), voraussichtlich frei zum 1.10.2023“ veröffentlicht.

Bewerbungsschluss war nach Angaben der Pressesprecherin der 31. Mai. „Beabsichtigt ist eine Besetzung der Stelle zum 1. Februar 2024“, erklärt Trogisch. Warum erst so spät? „Nach Möglichkeiten sollen Lehrkräfte, Schulleitungen oder andere Funktionsstelleninhaber beziehungsweise -inhaberinnen – aus denen sich der Kreis der Bewerberinnen und Bewerber auf Schulleitungsstellen natürlich immer zusammensetzt – nicht mitten im Schuljahr aus dem laufenden Schulbetrieb gerissen werden“, lautet Trogischs Antwort. „Deshalb wird in den meisten Fällen eine Besetzung zu Schul- oder Halbjahresbeginn angestrebt. Zudem ist das Besetzungsverfahren für eine Schulleitungsstelle sehr umfangreich und benötigt eine gewisse Zeit.“ Die Bewerber müssten „besichtigt und beurteilt“, Gremien wie Personalräte oder Gleichstellungsbeauftragte sowie Schulvorstand und Schulträger beteiligt werden, zählt Trogisch auf und ergänzt: „Und diesen muss auch eine angemessene Frist zur Beteiligung eingeräumt werden.“

Mehrere Bewerber wollen den Job

Interesse an der Rektorenstelle für die Bruchhausen-Vilser Oberschule ist da: „Es gibt mehrere Bewerbungen“, verrät Trogisch, bittet aber um Verständnis, in einem laufenden Besetzungsverfahren keine näheren Angaben machen zu können.

„Hocherfreut“ zeigt sich Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann nach all den Jahren bei der Aussicht, dass die Schulleiterstelle endlich wieder besetzt wird.

Unterrichtsversorgung „vermutlich“ besser

Auch die zu niedrige Unterrichtsversorgung an der Oberschule war zuletzt Anlass für Kritik aus der Elternschaft. Zahlen fürs neue Schuljahr vermag Trogisch noch nicht zu nennen: „Die Unterrichtsversorgung wird erst nach Schuljahresbeginn erhoben und nach umfangreicher Prüfung vermutlich zu Beginn des kommenden Jahres durch das Kultusministerium freigegeben“, erläutert die Pressesprecherin. Im jüngst beendeten Schuljahr habe die Unterrichtsversorgung der Schule bei 84,9 Prozent (Stichtag: 8. September 2022) und damit unter dem niedersächsischen Landesdurchschnitt an Oberschulen von 93,1 Prozent gelegen.

Der Pflichtunterricht nach Stundentafel wird vollumfänglich erteilt werden können, ist Trogisch mit Blick auf das kommende Schuljahr bereits sicher: „Unter Berücksichtigung einer regional ausgeglichenen Unterrichtsversorgung wurde an der Oberschule Bruchhausen-Vilsen eine Stelle ausgeschrieben, die jedoch nach mehreren Anpassungen an die Bewerberlage letztlich nicht besetzt werden konnte“, sagt sie. „Dennoch wird der Wert der Unterrichtsversorgung der Schule im kommenden Schuljahr vermutlich deutlich über dem in diesem Schuljahr liegen.“

Kommentar: Gute Nachricht mit Geschmäckle

Von Mareike Hahn

Bruchhausen-Vilsen muss sich freuen, dass Natascha Rogge nicht mehr abgeordnet, sondern ans Regionale Landesamt für Schule und Bildung versetzt ist. Klingt komisch, ist aber so. Denn damit hat sie aus der Ferne den Weg frei gemacht für die Ausschreibung ihrer alten Leiterstelle an der Oberschule.



Dass der Posten endlich neu besetzt werden soll, ist eine gute Nachricht für die Samtgemeinde als Schulträgerin, für die Lehrer und für die Schüler. Dass alle vorherigen Bemühungen aus Bruchhausen-Vilsen scheiterten, ist dagegen nicht nachvollziehbar. Ein Unding auch, dass die stellvertretenden Schulleiter und ihr Team jahrelang die Arbeit des Leiters „nebenbei“ mitmachen mussten – und dass sie das noch bis Februar nächsten Jahres tun müssen, obwohl Rogge schon seit April dieses Jahres auf ihrer neuen Stelle sitzt.



Bei so einem starren System darf sich das Kultusministerium nicht über frustrierte Lehrer, Eltern und Schüler wundern. Dankbarkeit gebührt denen, die die Oberschule so lange am Laufen gehalten haben. Dem Ministerium bestimmt nicht.