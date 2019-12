Neue Anbieter auf dem Weihnachtsmarkt in Martfeld

Landschlachterei Wolters und Hofkäserei Bünkemühle präsentieren ihre Produkte

+ Zugunsten des Jugendhauses verkaufen Daniel Trupp, Alina Puhlmann, Gemeinde-Jugendwart Sven Böhm und Hauke Groskurth (von links) „heißen Apfelsaft gegen kalte Füße“ zugunsten des Jugendhauses. Foto: HEINER BÜNTEMEYER

Martfeld - Von Heiner Büntemeyer. Auch wenn die Sonne sich am Nachmittag nur ganz kurz blicken ließ, kamen die Martfelder am Sonntag zum Weihnachtsmarkt. Sie wollten sich entweder „nur mal kurz die Füße vertreten“, wie ein Ehepaar erklärte, hatten sich dort mit Bekannten verabredet oder wollten gemeinsam einen Kaffee trinken. Sie alle waren auf den kleinen Markt gespannt, der auch in diesem Jahr wieder einige neue Anbieter angelockt hatte. Erstmals hatte die Landschlachterei Wolters aus Martfeld einen großen Verkaufswagen zwischen den weihnachtlich dekorierten Hütten geparkt und zum ersten Mal war auch die Bünkemühler Hofkäserei aus Warpe mit einem Stand vertreten.