Name vom Plätschern der „Dille“ inspiriert

Auf der Kegelbahn des Gasthauses Dillertal in Homfeld ist der Kegelclub „Rauschende Quellen“ seit 50 Jahren zu Hause. Unser Bild zeigt die heutigen sechs Mitglieder (von links): Kegelvater Harald Hillmann, Helmut Jendrijewski, Ehrenvorsitzender und Gründungsmitglied Heinrich Heuermann, Uwe Castens, Kassierer und Gründungsmitglied Hermann Rohlfs sowie Jürgen Meyer. - Foto: Horst Friedrichs

Dille - Von Horst Friedrichs. „Rauschende Quellen“ sollen nie versiegen. Das wünschen sich die sechs Mitglieder des gleichnamigen Kegelclubs. Sein 50-jähriges Bestehen feierten sie jetzt dort, wo auch die Gründung stattfand. Das Gasthaus „Dillertal“ war gerade erst neu erbaut worden, als dort 1968 der Kegelclub „Rauschende Quellen“ von acht begeisterten Sportkeglern aus der Taufe gehoben wurde. Fünf Jahrzehnte später fand am selben Ort die Jubiläumsfeier des 50-Jährigen statt.

„Wir waren die ersten Kegler im damals neuen Dillertal“, erinnert sich Kegelvater Harald Hillmann im Gespräch mit der Kreiszeitung. Vom Plätschern des am Gasthaus Dillertal vorbeifließenden Bachs „Dille“ inspiriert, gab sich der Club bei der Gründung den Namen „Rauschende Quellen“. Ihrem Vereinslokal an der Bundesstraße 6 im Homfelder Ortsteil Dille sind die Clubmitglieder über all die Jahre treu geblieben. Daran solle sich auch nichts ändern, bekräftigen die Teilnehmer der Jubelfeier unisono. Das schmucke und gemütliche Ambiente „ihrer“ Dillertal-Kegelbahn möchte keiner von ihnen mehr missen. Erst jetzt wurden die gastlichen Räumlichkeiten für die Kegler wieder neu hergerichtet.

„Wir sind hier der älteste Club“, sagt Harald Hillmann und fügt mit unverhohlenem Stolz hinzu: „Und wir sind immer noch aktiv.“ Das ist heutzutage beileibe nicht mehr die Regel. „Viele kommen nur noch zusammen, um zu essen“, wissen Ehrenvorsitzender Heinrich Heuermann und Kassierer Hermann Rohlfs zu berichten. Beide sind Gründungsmitglieder und waren bei der Jubiläumsfeier dabei. So, wie das aktive Sportkegeln in zahlreichen Clubs mit zunehmendem Alter der Mitglieder nachlässt, gibt es auch immer weniger Gaststätten, die noch eine Kegelbahn betreiben. Im Dillertal aber, wie in manch anderer Keglerdomäne, wird die Fahne des Sports mit der rollenden Kugel nach wie vor hochgehalten.

Neben dem Kegelvater und den beiden Gründungsmitgliedern gehören Helmut Jendrijewski, Uwe Castens und Jürgen Meyer dem Club „Rauschende Quellen“ an. Das Lebensalter der sechs Mitglieder reicht von 56 bis 83 Jahre. Und sie stemmen sich gegen den Trend.

Der Wunsch: Neue Mitglieder

„Wir machen weiter“, betont Harald Hillmann. Alle sechs Mitglieder sind sich einig: „Wir wünschen uns sehr, neue Mitglieder zu finden“, formuliert es der Kegelvater. „Unser Sport ist so aktuell wie eh und je, und außerdem pflegen wir die Geselligkeit.“ Eine treffliche Kombination, die in der Blütezeit des Clubs zu einem Höchststand von 15 Mitgliedern führte.

„Davon träumen wir heute“, sagt Kegelvater Hillmann. „Wenn wir uns nur ein wenig wieder in die Richtung bewegen könnten, wären wir schon froh. Jeden, der bei uns mitmachen möchte, würden wir deshalb mit offenen Armen empfangen.“ Mag der sportliche Teil bei den „Rauschenden Quellen“ auch Männersache sein, so sind die Ehefrauen und Partnerinnen immer dabei, wenn gesellige Anlässe stattfinden. Und davon gibt es eine Menge.

Die Clubmitglieder stammen aus dem Raum Bruchhausen-Vilsen und Homfeld. Jedes Jahr zu Himmelfahrt unternehmen sie einen Vatertagsausflug mit Sektfrühstück und Fahrradtour. Ebenfalls regelmäßig, im Sommer, findet ein Grillabend statt. Die jährliche Generalversammlung steht jeweils im Februar auf dem Plan, und natürlich wird jeder Geburtstag der Mitglieder gebührend gefeiert. Die regelmäßigen Treffen des Kegelclubs „Rauschende Quellen“ finden alle 14 Tage freitags im Gasthaus Dillertal statt.