Der Nähtreff als Karrieresprungbrett für Ramazan Rezai

Ramazan Rezai (rechts) ist Azubi beim Heimausstatter Struß. Ralf Westerwarp ist zufrieden, einen so engagierten Lehrling in seinem Unternehmen zu haben.

Br.-Vilsen - Von Vivian Krause. Seit dem 1. August dieses Jahres macht Ramazan Rezai eine Ausbildung bei Struß Heimausstattung in Bruchhausen-Vilsen – und hat bereits in der Speisekammer des Chefs Parkett verlegt. „Ramazan hat eine schnelle Auffassungsgabe“, sagt Ralf Westerwarp und lächelt seinen Schützling an.

Dass ihm das Praktische liege, weiß auch der 18-Jährige. Mit der Sprache hapert es ab und an noch ein wenig, beispielsweise wenn seine Kollegen zu schnell sprechen. Auch technische Begriffe seien teilweise schwierig. Das ist eine reine Fleißaufgabe“, sagt Westerwarp, der mit Ramazan Rezai das erste Mal einen Geflüchteten als Azubi hat.

Ramazan Rezai kam im Oktober 2015 als unbegleiteter Jugendlicher nach Deutschland, im Januar 2016 dann nach Bruchhausen-Vilsen. Zuvor arbeitet er im Iran im Bereich der Polsterei. Geboren ist er in Afghanistan. Ramazan Rezai hat schon immer gerne genäht, sagt er. Damit er dies auch in Deutschland weiterhin tun konnte, besuchte er regelmäßig einen Nähtreff in Schwarme. Gerda Sundermann-Oldenburg vom Bruchhausen-Vilser Flüchtlingshilfeverein „Lebenswege begleiten“ bemerkte dort, dass Ramazan Rezai handwerklich sehr geschickt ist.

Den Kontakt zu Ralf Westerwarp stellte Larissa Bolte vom Verein zur Förderung von Sozialpädagogischer Arbeit für Kinder, Jugendliche und Familien (VFS), die den 18-Jährigen betreut, her. Nach einem einjährigen Praktikum unterschrieb Ramazan Rezai den Ausbildungsvertrag. Er sei laut Bolte ein „Paradebeispiel gelungener Integration“.

Polstern gehört zu seinen Aufgaben

In seiner Lehre lernt er das Polstern von Möbeln und Dekorieren von Fenstern. Am liebsten verlegt er Fußböden, sagt er lächelnd. Dass er seinen ursprünglichen Berufswunsch des Nähers jetzt gegen den des Raumausstatters eingetauscht hat, gefällt ihm. „Es macht Spaß“, sagt er. Der Job sei abwechslungsreich.

Bis zum 1. Oktober wohnte Ramazan Rezai in einer Wohngruppe in Bruchhausen-Vilsen. Jetzt ist er 18 Jahre alt. „Die Jugendhilfe hat eine Altersgrenze“, erklärt seine Betreuerin Larissa Bolte. Derzeit lebt Ramazan Rezai in einer Sozialwohnung in Asendorf. Übergangsweise. Die Lage ist nicht schlecht, denn immerhin beginnt jeder Arbeitstag des 18-Jährigen in der Werkstatt des Unternehmens Struß, die sich in Asendorf befindet.

Doch Ramazan Rezai sucht eine neue Bleibe, eine Ein- bis Zwei-Zimmer-Wohnung in Asendorf oder Bruchhausen-Vilsen. Wichtig sei eine Entfernung von Arbeitsstelle zum Wohnort, die er mit dem Fahrrad erreichen kann. Denn einen Führerschein besitzt er noch nicht. Dies sei das nächste angestrebte Ziel des 18-Jährigen. Wer eine Wohnung anbieten kann, meldet sich bei Jannik Dietz vom Bürgerservice der Samtgemeinde unter Telefon 04252/391118.