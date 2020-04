Nähen im Akkord – Aus Solidarität

Landfrauen nähen Schutzmasken / Schulleiterin organisiert Material am Rhein

+ Fachsimpeln über Atemschutzmasken (vorn, von links): Landfrau Petra Stolte und Initiatorin Sandra Philipp-Asmus. Im Hintergrund nähen (von links): Bärbel Schäfer aus Eystrup, Erika Grimmelmann aus Calle und Karin Harries aus Hoya. Zu sehen ist auch der Container, in dem das Material aus Troisdorf kam. Bild rechts: Auch im Obergeschoss ist einiges los. Fotos: Horst Friedrichs

Hoya /Br.-Vilsen - Von Horst Friedrichs. Helle Kinderstimmen geben dort zu normalen Zeiten den Ton an: Doch durch Corona bedingt, erfüllte das Surren von Nähmaschinen einen Tag lang die von Sonnenschein durchfluteten Räume der Grundschule Hoya. Fleißige und geschickte Landfrauenhände waren es, die den mit Nadel und Faden bestückten Maschinenpark in Betrieb setzten und Atemschutzmasken am laufenden Band nähten. Auf das wichtigste Material dafür, ein ganz besonderes Vlies für den Mundschutz-Einsatz im medizinischen Bereich, war Hoyas Grundschulrektorin Sandra Philipp-Asmus zuvor in einer Fernsehsendung aufmerksam geworden. Ihre Idee reifte noch am Abend während der Sendung.