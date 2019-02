Nächstenliebe geht durch den Magen

Frauenkochgruppe sagt „Danke“: Empfang in Schwarme

+ Über Rosen freuten sich die Mitglieder der Frauenkochgruppe, darunter Anneliese Schaper (links) und Roswitha Nollen (Sechste von rechts), sowie die Pastorin der Kirchengemeinde Schwarme, Meike Müller (rechts). Foto: Lydia Cramer

Schwarme - Von Lydia Cramer. Liebe geht durch den Magen. Vor allem die Nächstenliebe. Die Frauenkochgruppe, bestehend aus gebürtigen Martfelderinnen und Schwarmerinnen und Frauen aus dem Ausland, die nun in den Gemeinden leben, bedankte sich mit dem dritten Neujahrsempfang erneut für die Unterstützung der vielen Vereine und die Aufnahmebereitschaft der jeweiligen Orte. In Kooperation mit der evangelischen Kirchengemeinde Schwarme und dem Bruchhausen-Vilser Verein „Lebenswege begleiten“ hatten sie den Empfang am Freitagabend in der Aula der Grundschule Schwarme auf die Beine gestellt. Aufgebaut war dort ein leckeres Büfett mit allerlei Köstlichkeiten aus den verschiedensten Ländern.