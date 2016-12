Auf die nächsten 50 Jahre!

Museumseisenbahn zieht positives Fazit des Jubiläumsjahrs – und schnauft mit Volldampf in die Zukunft

+ Während der Festwoche waren zahlreiche Dampfloks zu bewundern. - Foto: Wolfram Guder

Br.-Vilsen - Von Mareike Hahn. „Volldampf voraus“ heißt es zwischen Bruchhausen-Vilsen und Asendorf schon seit 50 Jahren: Am 2. Juli 1966 ließ der gut anderthalb Jahre zuvor gegründete Deutsche Eisenbahn-Verein (DEV) die erste Museumseisenbahn Deutschlands rollen. Klar, dass 2016 nicht nur Eisenbahn-Fans den runden Geburtstag ausgiebig feierten. Nun endet das Jubiläumsjahr. Kein Grund für Enttäuschung – denn der DEV hält auch weiterhin viele Aktionen bereit. Im Interview wagt Pressesprecher Edo Christophers einen Rück- und Ausblick:

Herr Christophers, wo sehen Sie die Museumseisenbahn in 50 Jahren?

Leider bin ich kein Hellseher. Die Sammlung der Museumseisenbahn Bruchhausen-Vilsen ist deutschlandweit einmalig und für die ganze Region eine große touristische Attraktion. Museum und Tourismus passen eben sehr gut zueinander. Ich hoffe daher, dass der Bestand an Ausstellungsstücken erhalten werden kann. Wir arbeiten daran, noch mehr Aspekte der Kleinbahnromatik in unseren Vorführungen zu konservieren und die Besucher daran anschaulich teilhaben zu lassen. Wir wünschen uns, dass auch die Restaurierung der baulichen Anlagen fortgeführt wird, damit kommende Besucher über die reine Bahnfahrt hinaus eine spannende Zeit bei der Museumseisenbahn und in der Region verbringen können.

Wie lautet Ihr Fazit des Jubiläumsjahrs?

Mit einem hohen Kraftaufwand haben alle Vereinsmitglieder das Jubiläumsjahr zu einem großen Erfolg geführt. Diese Leistung hat dem DEV und der Museumseisenbahn ein hohes Maß an Anerkennung und Respekt weit über die Grenzen der Samtgemeinde und den Landkreis Diepholz hinaus eingebracht. Dank der hohen Zahl an Gästen sowie der überwältigenden Unterstützung durch die Mitglieder, die Kommunen und die Wirtschaft ist das Jubiläum auch in finanzieller Hinsicht sehr positiv verlaufen. Neben vielen Aktionen, die über die ganze Saison verteilt waren, sind insbesondere fünf Veranstaltungen hervorzuheben: Am 29. Mai wurde mit dem Niedersächsischen Leichtathletik-Verband ein neues Sportformat entwickelt: der Wettlauf „Mensch gegen Maschine“, einmalig in Norddeutschland. Die Resonanz war so groß, dass es am 14. Mai 2017 eine Neuauflage geben wird. Am 29. Juli gab es die große Jubiläumsfahrzeugparade. Alles, was rollen konnte, wurde aufgeboten. Über 500 Besucher konnten ihre Lieblingsloks sowie Zuggarnituren bewundern. Am 31. Juli gastierte der weltbekannte Boogie-Woogie-Pianist Axel Zwingenberger bei der Museumseisenbahn. Drei Zugaben belegten eindrucksvoll, dass sowohl das Publikum als auch der Künstler von der Atmosphäre begeistert waren. Ein Höhepunkt war am 5. August die Dampflokparade im Bahnhof Bruchhausen-Vilsen, die im Rahmen der Festwoche vom 29. Juli bis zum 7. August stattfand. Aus dem ganzen Bundesgebiet sowie aus dem benachbarten Ausland kamen Besucher. Die Dampfrösser boten einen unbeschreiblich schönen Anblick. Bei der Museumseisenbahn werden aber nicht nur Zugfahrten durchgeführt, sondern es wird nationale Kleinbahngeschichte bewahrt. Daher haben wir uns besonders gefreut, dass sieben hochkarätige Referenten aus ganz Deutschland nach Bruchhausen-Vilsen kamen, um während der Festwoche Kleinbahnen ihrer Region in Vorträgen zu präsentieren.

Wie ist die Altersstruktur im DEV – gibt es genug Nachwuchs für die nächsten Jahre?

Der DEV hat zurzeit 1 100 Mitglieder. Die Altersstruktur geht stark in Richtung 60 plus. Alle Mitglieder sind ehrenamtlich tätig und bringen auf vielfältige Weise ihr Fachwissen ein. Wir haben auch eine Jugendabteilung, die sich ebenfalls im Jubiläumsjahr eingebracht hat. Wir könnten aber natürlich noch mehr junge Mitstreiter gebrauchen. Zum einen benötigt der reine Fahrbetrieb ausgebildetes Personal, die Ausbildungen führen wir in Eigenregie durch. Zum anderen bietet die Museumseisenbahn natürlich auch viele andere Aktivitäten – zum Beispiel auf handwerklichem Gebiet in der Werkstatt oder in der geschichtlichen Forschung in der Sammlung. Da kann man als jüngerer Mensch bereits früh Erfahrungen auf unterschiedlichen Gebieten sammeln. Man mag dies zunächst als vertane Zeit belächeln, aber in der Realität lernt man so das Berufsfeld „Schienenverkehr“ besser und ganzheitlicher als in jedem Praktikum kennen.

Wie ist der DEV finanziell aufgestellt?

Der Fahrbetrieb ist für die kommenden Jahre gesichert. Die Finanzbasis des DEV setzt sich zusammen aus den Mitgliedsbeiträgen, den Spenden, den Zuschüssen des Landkreises, der Anliegergemeinden und der Samtgemeinde sowie den Fahrgeldeinnahmen aus dem Personenverkehr. Darüber hinaus werden mit dem Büfettwagen und mit dem Bücherladen im Güterschuppen des Bahnhofs Bruchhausen-Vilsen sowie bei der Durchführung von Sonderaktionen zusätzliche Erlöse für die Unterhaltung der Museumseisenbahn erzielt.

Die Museumseisenbahnen müssen sich an viele gesetzliche Vorgaben halten. Was sind die größten Schwierigkeiten?

Für den Betrieb einer Museumseisenbahn gelten grundsätzlich die eisenbahnrechtlichen Vorschriften für öffentlich betriebene Eisenbahnen. Das bedeutet, dass gut ausgebildetes Personal den Betrieb durchführen muss. Die Betriebsbediensteten, zum Beispiel die Lokführer, Zugführer und Zugbegleiter, müssen ihre Eignung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben durch eine Prüfung sowie regelmäßig ihre gesundheitliche Eignung nachweisen. Darüber hinaus unterliegen die Lokomotiven einer ständigen Überwachung und müssen regelmäßig gewartet werden. Das gilt auch für die Personen- und Güterwagen. Im eigenen Bahnbetriebswerk kann ein Großteil dieser Aufgaben erledigt werden. Aber das erfordert eben Geldmittel und handwerkliche Unterstützer mit Fachkenntnissen. Sehr aufwändig und kostspielig ist auch die Wartung und Erneuerung der Eisenbahninfrastruktur, etwa der Schienen, Weichen, Schwellen, Bahnsteige und Bahnübergänge. Die Infrastruktur unterliegt auch einer ständigen Überwachung und Wartung, Teile müssen regelmäßig ausgewechselt werden. In allen Bereichen steht die Durchführung eines sicheren Eisenbahnbetriebs an erster Stelle. Die Durchführung und Überwachung der sich in den letzten Jahren ständig ändernden gesetzlichen Vorgaben, die auf den Betrieb einer Museumseisenbahn nicht immer Rücksicht nehmen, stellen die größte Herausforderung dar. Die Regularien des Eisenbahnwesens stellen im Sinne der Sicherheit immer höhere Anforderungen, es gibt aber für Bahnverkehre untergeordneter Bedeutung wie Museumsbahnen nur wenige Abstufungen – das ist manchmal schwierig. Ein Museumsbahndampfzug ist eben kein Hochgeschwindigkeitstriebwagenzug.

Worauf dürfen sich Eisenbahn-Fans im nächsten Jahr freuen?

Eine Veranstaltung habe ich schon genannt. Das ist der Wettlauf „Mensch gegen Maschine“ am 14. Mai von Bruchhausen-Vilsen nach Asendorf. Es finden wieder zwei Läufe mit unterschiedlicher Geschwindigkeit statt. Neu im Angebot ist eine circa 750 Meter lange Laufstrecke für Kinder auf der Bundesstraße 6 im Bereich Asendorf. Das Gesamtprogramm für 2017 liegt bereits vor, es kann im Tourismusbüro am Bahnhof in Bruchhausen-Vilsen abgeholt werden und ist im Internet unter www.museumseisenbahn.de abrufbar.

Was ist für Sie das Besondere an der Museumseisenbahn?

Es werden Erinnerungen aus meiner frühen Jugendzeit wach. Ich habe am Kleinbahnhaltepunkt „Plaggenburg“ in Ostfriesland gewohnt. Mit meinen Eltern bin ich oft nach Aurich gefahren. In Bruchhausen-Vilsen habe ich all das wiedergefunden. Den Dampfgeruch, das Pfeifen und Rattern der Lokomotiven und Wagen und den Dieselgeruch. Hinzu kommt eine unzählige Vielfalt von Loks und Wagen. Wir haben ein sehr lebendiges Museum mit einer großen Werkstatt, wo mit viel Hingabe Lokomotiven und Wagen restauriert werden. All das ist sehr beeindruckend.