Nach 24 Stunden ausverkauft

Asendorf - Von Lisa Hustedt. Vor dem Setting der Asendorfer Sankt-Marcellus-Kirche in Asendorf werden die „medlz“ am Donnerstag, 6. Dezember, bereits zum zweiten Mal in der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen auftreten. Mittlerweile haben sich bereits etliche Zuschauer zu wahren „medlz“-Fans entwickelt. Die vier Frauen der A-cappella-Gruppe werden ihr Programm „Weihnachtsleuchten“ präsentieren. Im Interview mit unserer Zeitung berichten sie über ihre bisherigen Erfahrungen.

Das ist jetzt insgesamt das dritte Mal, dass Sie Vier in Asendorf auftreten werden, was ist so besonders an den Auftritten dort?

Besonders ist für uns, wie schnell die Konzerte inzwischen ausverkauft sind. Dieses Jahr waren es gerade mal 24 Stunden. Außerdem fühlen wir uns immer sehr lieb betreut und das Publikum ist sehr herzlich.

Was haben Sie außer der Kirche in der Region gesehen und was finden Sie schön an ihr? Welchen Bezug haben Sie zur Region generell?

Um ehrlich zu sein, haben wir bisher noch nichts weiter gesehen, was nicht zufällig auf dem Weg zur Kirche oder zum Hotel aus dem Autofenster zu sehen war. Wir haben auf Tour leider keine freie Zeit, um die Gegend zu erkunden. Aber wir mögen die Landschaft und die Ruhe sehr. Gerade das Hotel hat es uns angetan. Mitten im Wald gelegen und mit einem unheimlich gemütlichen Frühstück kann man dort die gut Kraft für den kommenden Tag tanken.

Gibt es irgendein Merkmal, an dem Sie genau festmachen könnten: Was macht das Publikum hier vor Ort aus?

Das Publikum in Asendorf ist genauso bunt gemischt wie in allen anderen Städten. Und auch hier schauen wir in freundliche, oft sehr gerührte Gesichter, was uns immer wieder glücklich macht. Aber ein ganz spezielles Merkmal, was das Publikum hier von anderen unterscheiden würde, ist uns nicht aufgefallen.

Ihr Auftritt wird in der Kirche in Asendorf stattfinden, was macht den Klang in einer Kirche aus?

Gerade Weihnachtsmusik hat in einer Kirche noch mal eine andere Wirkung. Durch das Zusammenspiel von Licht und Musik entsteht eine Atmosphäre der Besinnlichkeit und des Ruhefindens. In einem Theater oder Konzertsaal fühlt sich das Konzert nicht mal halb so schön an. Die Erfahrung haben wir vor zwei Jahren gemacht, deshalb spielen wir unsere Weihnachtskonzerte seitdem nur noch in Kirchen.

Was muss alles beim Aufbau der akustischen Ausrüstung in einer Kirche beachtet werden?

Wichtig ist, dass der Zuschauer auch in der letzten Reihe noch das gesprochene und gesungene Wort versteht. Das ist in Kirchen manchmal etwas knifflig. Aber unser Tontechniker hat sich eine Konstruktion einfallen lassen, die es möglich macht, dass alles gut zu verstehen ist. Außerdem wollen wir das Bild der Kirche nicht durch klobige Bühnentrassen zerstören, die man sonst auf Konzerte sieht. Aber auch da hat unser Techniker eine super Lösung gefunden.

Seit 18 Jahren sind Sie jetzt schon im Musikbusiness tätig, sind Sie da überhaupt noch richtig aufgeregt vor einem Auftritt?

Es sind sogar schon 19 Jahre. Und wenn man die Kinderchorzeit mitrechnet, sogar fast 30 Jahre. Richtig aufgeregt ist man tatsächlich nicht mehr. Es sei denn, eine Premiere steht an. Aber natürlich haben auch wir noch eine gesunde Anspannung, bevor es auf die Bühne geht. Die gehört dazu.

Der Titel „Weihnachtsleuchten“ ist derselbe wie im vergangenen Jahr, aber im Programm selber gibt es einige Neuerungen, welche zum Beispiel?

Wir haben den „kleinen Trommler“ wieder im Programm, worüber wir uns sehr freuen. Ein tolles Lied! Außerdem gibt es eine neue Gedichtvertonung und einige wunderbare „amerikanische Schinken“. Aber mehr verraten wir nicht.

Gibt es einen bestimmten Grund, dass Ihr Programm so viele Sprachen wie Deutsch, Englisch, Französisch und Finnisch umfasst?

Wir finden es einfach spannend, die vielen Farben der Weihnacht auf die Bühne zu bringen. Auch wenn es viele Lieder gibt, die in fast allen Sprachen gesungen werden, findet man doch auch solche, die deutlich wiedergeben, in welcher Stimmung ein Land Weihnachten feiert. Die Finnen zum Beispiel sind sehr melancholisch, die Iren wiederum sehr lustig. Sicher gibt es da auch Unterschiede von Familie zu Familie. Aber wer die Lieder hört, wird wissen, was wir meinen.

Jeder, der den Bandnamen nur spricht, hat sofort die Assoziation: „Mädels“. Wie sind Sie auf ihren Namen gekommen?

Ehrlich gesagt, waren wir das gar nicht selbst. Als wir damals zur großen Plattenfirma Sony BMG kamen, wollte diese uns unbedingt einen neuen Namen geben. Da wir mit unserem alten Namen auch nicht so zufrieden waren, haben wir zugestimmt. Die Idee kam von einer Werbeagentur. Die saßen dort zusammen und guckten sich Bilder und Videos an, hörten unsere Songs und dann gab es den O-Ton: „Na, wie sollen die schon heißen?! MÄDELS! es gibt keinen passenderen Namen!“ Und um es noch etwas spannender zu machen, wurde die Schreibweise geändert.

Bei ihren Auftritten sowie auf den Fotos auf Ihrer Website fällt auf, dass Ihre Outfits immer farblich einheitlich sind und zueinander passen, wer ist dafür zuständig?

Die Wahl unserer Outfits treffen wir immer selbst. Die beste Variante für uns ist es, die gleichen Farbe beziehungsweise Stoffe zu wählen und dann für jede einen passenden Schnitt zu finden. Bei unserem aktuellen Weihnachts-Outfit waren wir uns alles sehr schnell einig und freuen uns schon darauf, es bald wieder tragen zu können.