Polizei findet mehr als 400 Marihuana-Pflanzen in Wohnung in Bruchhausen-Vilsen

Bei der Hausdurchsuchung in Bruchhausen-Vilsen sind mehr als 400 Marihuana-Pflanzen gefunden worden.

Marihuana im Gepäck eines 49-Jährigen hat Polizisten in Bayern auf die Spur einer großen Drogenplantage in Bruchhausen-Vilsen gebracht. Bei einer Durchsuchung der Wohnräume des Mannes kamen mehr als 400 Marihuana-Pflanzen zum Vorschein.

Bruchhausen-Vilsen/Selb - Ein 49 Jahre alter Mann aus Bruchhausen-Vilsen ist Anfang der Woche bei einer Polizeikontrolle in Selb (Bayern, an der Grenze zu Tschechien) aufgefallen. Er hatte Marihuana in seinem Gepäck, teilt die Polizei mit.

Daraufhin durchsuchten Polizeibeamte aus Syke die Wohnräume des Mannes in Bruchhausen-Vilsen und stießen auf eine große Marihuana-Plantage mit mehr als 400 Pflanzen. Außerdem beschlagnahmten die Polizisten mehr als 700 Gramm Amphetamine und weitere Beweismittel, die den Drogenhandel nahe legen.

Aufgrund der Kontrolle in Bayern und der Funde in Bruchhausen-Vilsen erließ das Amtsgericht Hof Haftbefehl gegen den 49-Jährigen.