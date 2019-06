Nach dem Bundesfreiwilligenjahr steht der Berufswunsch fest

Anna Kehlbeck aus Uenzen verlässt „Lebenswege begleiten“ und studiert Soziale Arbeit

+ Anna Kehlbeck, Bundesfreiwillige bei Lebenswege begleiten, bei der Hausaufgabenbetreuung mit (von links) Jerik Brümmer, Zain Watar und Mattis Asendorf. Foto: Lebenswege begleiten

Br.-Vilsen – Vielfältig. Mit diesem Wort beschreibt Anna Kehlbeck ihr Bundesfreiwilligenjahr beim Bruchhausen-Vilser Verein „Lebenswege begleiten“. Begonnen hat dieses am 1. Juli 2018, ihren letzten Arbeitstag hat sie am 30. Juni. Nach dem Abitur am Gymnasium Bruchhausen-Vilsen wusste die 18-Jährige nicht, was sie beruflich machen möchte. Dann sei sie auf den Verein aufmerksam geworden, habe sich beworben und nach zwei Tagen des Probearbeitens und Kennenlernens sei klar gewesen: Das passt. Sowohl vonseiten der Abiturientin als auch von jener des Vereins, sagt Axel Hillmann von „Lebenswege begleiten“.