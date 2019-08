„Es muss passen“

Verein „Ent-spurt“ sucht Mitstreiter / Umbauarbeiten schreiten voran

+ Reinhild Schneider sowie Jela und Michael Theis (von links) wohnen derzeit mit fünf weiteren Personen auf dem Hof in Kampsheide – jeder für sich, aber dennoch zusammen. Foto: Karin Neukirchen-Stratmann

Kampsheide – Im generationsübergreifenden Wohnprojekt des Vereins „Ent-spurt“ auf einem Bauernhof in Asendorf-Kampsheide am Kampsheider Weg tut sich nach den Umstrukturierungen im vergangenen Jahr nun wieder einiges. Wie berichtet, waren mehrere Mitglieder aus dem Verein ausgeschieden. Seit 2016 nimmt das Wohnprojekt, mit einer Unterbrechung im vergangenen Jahr, konkrete Formen an.