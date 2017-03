Die jüngste Rockband ist 62 Jahre

Br.-Vilsen - Von Vivian Krause. Aus dem Musikraum am Gymnasium in Bruchhausen-Vilsen dringen Gitarrensounds, Schlagzeugsoli und eine zarte Stimme: „Die Moinsens“ proben den Song „Don’t Worry“ von Madcon. Und das rockt!

Früh übt sich, wer später mal ein eigenes Lied präsentieren will. Kaum zu glauben, aber hier sind Fünftklässler am Werk. Die Kids zwischen zehn und elf Jahren bilden die jüngste Band am Gymnasium Bruchhausen-Vilsen, ja wahrscheinlich sogar in der gesamten Samtgemeinde: Zu sechs bringen sie es insgesamt auf 62 Jahre..

„Die Moinsens“ – das sind sechs Schüler, die einfach Bock auf Musik haben. Und ihre Begeisterung auf ihr Publikum übertragen. So zeigten sie dieses Jahr bereits beim Schulkonzert und beim Frühlingsfest des Gymnasiums, was sie können. Die Zuhörer ließen sich von der Rockband mitreißen.

„Die Moinsens“ – das sind Sängerin Pauline Brünjes, Schlagzeuger Emil Brümmer, Keyboarder Noah Bär, Gitarrist Anton Dove, Percussionist Ayanda Müller und das Mädchen am Bass: Fiara Bartels.

Pauline hat früher im Chor gesungen. Außerdem spielt sie Klavier. Bei den „Moinsens“ singt die Fünftklässlerin auf Deutsch und Englisch. Dabei liegt die Schwierigkeit vor allem im Auswendiglernen und im Üben der Aussprache. Bei der Songwahl hat Pauline klare Favoriten: „Deutsche Lieder sind meistens nicht so gut wie englische“, sagt sie.

Emil ist der Herr der Drums: Am Schlagzeug dreht der Zehnjährige richtig auf. Seit vier Jahren spielt er das Instrument. Zudem ist er in der Bläserklasse des Gymnasiums, wo er Klarinette spielt. Sobald die ersten Takte eines Songs angezählt werden, hat er ein breites Grinsen im Gesicht. Die Leidenschaft kommt nicht von ungefähr: Seine Eltern hatten früher ebenfalls eine Band. Das Musik-Gen wurde ihm wohl in die Wiege gelegt.

Noah steht bei den „Moinsens“ am Keyboard. Bereits seit zwei Jahren spielt er Klavier und nebenbei Trompete. Der Elfjährige hat auch musikalische Geschwister, die ebenfalls am Klavier in die Tasten hauen, allerdings nicht bei den „Moinsens“. Er selbst ist nicht nur Bandmitglied, er spielt auch in der Bläserklasse. Musiker durch und durch, könnte man sagen.

Anton wollte schon immer Gitarre oder Flöte spielen. In der ersten Klasse gab es in der Schule Musikunterricht an der Gitarre, sodass Anton jetzt seit vier Jahren die Saiten zupft.

Auch Fiara hat vor vier Jahren mit dem Gitarrenunterricht begonnen, außerdem spielt sie Posaune und jetzt Bass bei den „Moinsens“. „Pauline hat mich gefragt“, erinnert sich die Zehnjährige wie sie zur Band kam. Ihre ersten Erfahrungen mit der Musik machte sie im Familienkreis: Fiara hat von ihrer größeren Schwester eine Kindergitarre geerbt und „einfach mal drauf geklimpert“. Klappt gut! Und als würde das Engagement bei den „Moinsens“ noch nicht reichen, ist auch Fiara zusätzlich in der Bläserklasse.

Ayanda hat vor vier Jahren die Leidenschaft für Percussion entdeckt, vor einem Jahr kam das Schlagzeug dazu. In der jungen Band übernimmt er den Percussion-Part. Auch bei ihm zu Hause spielt die Musik eine große Rolle – sein Vater Thomas Müller unterstützt die Band nicht nur bei den Proben, er ist außerdem Musiklehrer an der Oberschule in Thedinghausen und selbst banderfahren.

Dem zehnjährigen Ayanda verdankt die Band ihren Namen „Die Moinsens“. Dieser entstand bei einer Probe vor dem ersten Auftritt beim Schulkonzert. „Ayanda sagt immer ,Moinsen‘ zur Begrüßung“, erklären die Bandmitglieder den Ursprung. „Moinsens“ setzte sich gegen Vorschläge wie „Nutellabrot“ oder „Wonderland“ durch. Nach dem ersten Auftritt waren „Die Moinsens“ überwältigt: „Es ist ein schönes Gefühl, das Publikum mal von oben zu sehen“, erinnert sich Fiara. „Das Publikum war Wahnsinn“, sagt Noah.

Einmal die Woche trifft sich die Truppe. Zusätzlich bekommen die Kinder in der Freizeit Musikunterricht, erklärt Fiara. Derzeit covert die Band noch Lieder. „Aber irgendwann gibt es einen eigenen Song“, planen die Mitglieder.

Zum Repertoire der Kids zählt neben „Teenage Dirtbag“ von Wheatus auch „80 Millionen“ von Max Giesinger. Und es wächst und wächst. Bei der Probe eines neuen Lieds werden die Noten verteilt, dann wird der Song ein paar Mal gespielt, und schon sitzt er. „Die Schüler lernen unglaublich schnell“, sagt Thomas Müller.

Fünf der Bandmitglieder haben bereits bei einer Konfirmandenfreizeit gemeinsam Musik gemacht und gemerkt, dass es passt. Als sie im Sommer in den fünften Jahrgang des Gymnasiums kamen, gründeten sie ihre Band – fehlte nur noch der Bass. So wurde die Band dank Fiara komplett.

Die Serie

„Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum“, hat einst der deutsche Philosoph Friedrich Nietzsche (1844-1900) gesagt. Wie gut also, dass es in der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen viele Bands und Solokünstler gibt. In unserer Serie stellen wir einige von ihnen und ihre musikalischen Schwerpunkte vor.