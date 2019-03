„Piet Gorecki Trio“: Musikalische Naturgewalten

Das Piet Gorecki Trio auf der Bühne der Nolteschen Scheune (von links): Milroy Peter am Bass, Piet Gorecki an Piano und Orgel sowie Till Simon am Schlagzeug.

Süstedt - Von Horst Friedrichs. Diese Männer sind aus Musik gemacht – vom Scheitel bis zu den Schuhsohlen: Das „Piet Gorecki Trio“ stand am Samstagabend zum ersten Mal auf der Bühne der Nolteschen Scheune in Süstedt. Und das Publikum ließ sich begeistert mitreißen – vom hochdynamischen Drive der Band ebenso wie von tief empfundener melodischer Melancholie. Es war, als würden Naturgewalten bis in die Fingerspitzen der Musiker vordringen, um sich dort, ob verhalten oder explosiv, zu überwältigenden Gesamtkunstwerken aus Tonfolgen und Rhythmen zu entfalten.

Piet Gorecki, der Namensgeber des Trios, glänzte als wahrer Ausbund von Kreativität und Energie zugleich mit überragender Beherrschung seiner Instrumente, der elektronischen Orgel und des Pianos. Ein ausdrucksstarker Sänger überdies, zog er die Zuhörer mit eigenen Kompositionen und Liedtexten in seinen Bann. Von erdigem Groove startend, bewegte sich der Sound der Ausnahme-Band über das weite Feld von Blues, Jazz, Soul und Rock der 70er-Jahre.

Eine zuverlässige und perfekt eingespielte Basis lieferten Piet Goreckis Begleiter, beide zugleich Solisten von höchstem Niveau: Milroy Peter am Bass und Till Simon am Schlagzeug. Im weiteren Verlauf des Programms stellte Piet Gorecki sein Trio detailliert vor. Milroy Peter, so ließ er das Publikum wissen, stamme aus Colombo, der früheren Hauptstadt Sri Lankas und komme aktuell aus Syke-Barrien. Milroy Peter wechselte während des Abends von zwei verschiedenen E-Bässen zum Kontrabass und zurück. Der aus Achim angereiste Till Simon verwöhnte seine Zuhörer in der zweiten Konzerthälfte mit einem fulminanten Schlagzeug-Solo und erntete dafür umjubelten Dauer-Applaus, der erst nach einer gefühlten Endlosschleife versiegen wollte.

Es war Piet Goreckis Komposition „Hope for Better Times“, die Till Simon mit seinen wirbelnden Drumsticks und atemberaubend turbulenten rhythmischen Eskapaden garnierte. Zuvor hatte Milroy Peter ebenfalls in diesem Stück sein meisterhaftes Können mit einem virtuosen Solo auf dem E-Bass unter Beweis gestellt. Piet Gorecki, der sich selbst als Einwohner Bremen-Blumenthals vorgestellt hatte, erwies sich durchgehend als Tastenzauberer mit geradezu aberwitzigen Synkopen und als einfühlsamer Interpret überwiegend eigener Stücke. Dabei bediente er in fliegendem Wechsel sowohl das E-Piano als auch die elektronische Orgel.

Beim ersten Auftritt des Trios in der Nolteschen Scheune gab es auch eine Erstaufführung: „It’s Time for Love“ heißt Piet Goreckis neu geschriebenes, getragenes Stück, das die Band nach nur einmaligem Proben zum ersten Mal öffentlich spielte. Die Stimmung eines verregneten Nachmittags, von der Terrasse auf seine Parzelle blickend, beschrieb Gorecki musikalisch in einem Titel, den er passend „Rainy Afternoon“ nannte. Seine exzellente Gesangsstimme ließ er in Süstedt zum ersten Mal mit dem auf der CD „Second Life“enthaltenen Song „Anna“ erklingen.

Mit „Überall und nirgends“ erzählte Piet Gorecki von der Rastlosigkeit eines Musikerlebens. Als einzigen Covertitel des Abends sang er Gilbert Bécauds Erfolgsstück „Zwei weiße Wolken“. Nach der Pause schilderte er in „Schatten aufs heitere Gemüt“ jene Geldprobleme, die Musiker manchmal befallen, weil sie am „Gas-Syndrom“ leiden. Das Kürzel stehe für „Gear Acquisition Syndrome“, was so viel bedeute wie „Ausrüstungs-Anschaffungs-Syndrom“ und die Neigung von Musikern umschreibe, teure neue Instrumente zu kaufen, obwohl sie die gar nicht immer brauchen.

Mit dem Titel „Musk and Perfume“ endete das Konzert – eigentlich. Doch damit gab sich das hellauf begeisterte Publikum nicht zufrieden. Die Zuhörer bewiesen Durchhaltevermögen beim Applaudieren und erklatschten sich so nicht weniger als zwei Zugaben.

