Musical „Hiob“ feiert Premiere

70 Akteure proben 13 Songs für die Aufführung ein. © Göllner-Martin, Rebecca

Seit Sonntag proben sie unermüdlich, um am Mittwoch, 29. März, um 19.30 Uhr das Stück „Hiob“ als moderne Inszenierung auf die Bühne der Mensa am Schulzentrum (Auf der Loge 5) zu bringen. Gesang, Tanz und Schauspiel sind Bestandteil des von Adonia, einer christlichen Jugendorganisation, geplanten Projekts. 70 Jugendliche aus ganz Niedersachsen im Alter zwischen zwölf und 19 Jahren beteiligen sich daran.

Sie alle haben so gut wie keine Vorerfahrungen, daher ist ihr Tagesablauf eng getaktet. Nach dem Frühstück starten die Proben und dauern gut drei Stunden an. Insgesamt 13 Songs haben sie einstudiert. Nach einem Mittagessen gehen die Akteure in Kleingruppen Aspekte des Stücks noch einmal durch. „Man merkt, dass alle hier sein wollen. Sie sind fokussiert, motiviert und haben große Freude daran“, sagt Chorleiterin Jennifer Brylka. Es sei für die Jugendlichen „eine krasse Chance“, auf der Bühne zu stehen, meint sie. Ob sich die Mühen und Anstrengungen der vergangenen Tage gelohnt haben, erfahren Musical-Interessierte bei der Premiere. Der Eintritt ist frei, aber es wird um Spenden zur Kostendeckung gebeten. Für gut 450 Besucher ist Platz. „Wir rechnen damit, dass auch alle Stühle besetzt sein werden“, sagt Brylka und bezieht sich damit auf die Erfahrungen aus den Vorjahren.