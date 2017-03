Dem Müll den Kampf angesagt

14 motivierte Helfer von Feuerwehr und Dorfgemeinschaft sammelten in Kleinenborstel Müll. Auch in diesem Jahr war vom Autoreifen über Blumenkübel bis zur gebrauchten Windel alles dabei. - Foto: Oliver Siedenberg

BR.-VILSEN - Gemeinsam Reine machen: Die Aktion „Saubere Landschaft“ brachte am Samstag im Flecken Bruchhausen-Vilsen sowie in den Gemeinden Martfeld, Schwarme und Asendorf zahlreiche Leute auf die Straßen, Geh- und Waldwege. Alle hatten das eine Ziel: Müll sammeln.

Am „Tag der sauberen Landschaft“ nahmen in Bruchhausen-Vilsen auch drei Flüchtlingsfamilien aus Pakistan, Syrien und Palästina teil. Sie waren zusammen mit ihrem Asylbegleiter Hans-Heinrich Meyer im Vilser Holz und entlang der Sulinger Straße unterwegs. „Die Idee, mit Flüchtlingen an diesem Tag teilzunehmen, hatte ich vor drei Jahren. Da waren wir das erste Mal unterwegs“, blickt Meyer zurück.

Den Umgang mit Müll, das Trennen von Papier und Plastik etwa, sei den meisten hier ankommenden Flüchtlingen völlig fremd. „Das gehört mit zu den ersten Sachen, die wir Asylbegleiter erklären müssen: wie unser Mülltrennsystem funktioniert“, sagt der 79-Jährige. „Und dann kam mir in den Sinn, warum nicht auch Müll in der Landschaft sammeln? So kann man zeigen, was wir hier nicht sehen möchten, nämlich leere Plastikbecher oder Zigarettenschachteln am Wegesrand.“

Und außerdem habe die Aktion mit den Flüchtlingen auch einen positiven Effekt bei der Bevölkerung. „Ich möchte gerne, dass sich die Stimmung dort verbessert, dass die Leute sehen, ,die machen mit, die tun was für die Allgemeinheit‘“, sagt Hans-Heinrich Meyer.

Um 9 Uhr am Sonnabend ging es mit zwölf Personen los, gegen Mittag dann wurden zehn prall gefüllte Säcke bei der Sammelstation in Bruchhausen-Vilsen abgegeben. Ein Imbiss belohnte die Teilnehmer für ihre Arbeit.

Seit Jahren ist Hans-Heinrich Meyer aus Bruchhausen-Vilsen ehrenamtlich im Einsatz für die Ärmsten der Armen. In Ruanda und Rumänien hat er 2001, 2002 und 2004 für den Bau von Wasserleitungen gesorgt, sich vor Ort um die Organisation und Durchführung gekümmert. Nach dem verheerenden Erdbeben in Pakistan im Oktober 2005 packte er mehrfach seine Koffer, um vor Ort unbürokratisch zu helfen. Dieses Engagement kommt nicht von ungefähr. Viele Jahre war Hans-Heinrich Meyer als Entwicklungshelfer in Sachen Wasserbau in Ruanda tätig. J neu

Die Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWG) aus Bassum untertstützte die alljährliche Aktion und entsorgte die vollen Müllsäcke. Die Sammelcontainer für die Bruchhausen-Vilser standen auf dem AWG-Wertstoffhof in Bruchhausen-Vilsen. Die anderen Säcke wurden gesammelt von der AWG abgeholt. Eine Bilanz zur Aktion „Saubere Landschaft“ konnte noch nicht gezogen werden. Ein Bericht dazu folgt. - vik