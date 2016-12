Motorsportler geben Gas an der Knipp-Pfanne

Marktmeisterin Ute Hühne meistert auch ihren letzten Asendorfer Weihnachtsmarkt

+ Am Asendorfer Bahnhof war trotz des wechselhaften, teils regnerischen Wetters viel los. - Foto: Dieter Niederheide

Asendorf - Von Dieter Niederheide. Ideenreichtum, Fantasie und Engagement zeichneten am Sonntag den 26. Weihnachtsmarkt der Interessengemeinschaft Asendorf (IGA) aus. Und dort wurde bewiesen: Wenn die Motorsportler des AMC Gas geben, muss das nicht unbedingt auf der Rennstrecke sein. Am Sonntag befeuerte Gerd Walter Raaf vom Verein eine großen Pfanne Knipp.

Schatzmeister Heiner Schulze sagte im Gespräch mit unserer Zeitung: „Wir sind vom ersten Weihnachtsmarkt an mit Knipp, Kakao und Kaffee dabei.“ Er schätzt, dass der AMC in dieser Zeit rund 4 000 Kilo Knipp verkauft hat.

Seit etwa 6 Uhr auf den Beinen und zwischen den Ständen und Hütten stets in Aktion war Sonntag Marktmeisterin Ute Hühne. Es soll, so wünscht sie es, ihr letzter Weihnachtsmarkt als Ansprechpartnerin für alle gewesen sein. Wehmut kam bei ihr deshalb noch nicht auf. Aber etwas komisch sei es schon, sagte sie, blickte aber sogleich nach vorne: „Ich bin Optimist und freue mich auf jeden Markt, am Ende diesen Marktes auf den Weihnachtsmarkt im nächsten Jahr. Dann feiere ich mit!“

Die Stimmung in Asendorf konnte auch vom wechselhaften Wetter kaum getrübt werden. Teilweise belagert wurden die Losverkäufer am Stand der IGA, die über 70 Stück Geflügel und jede Menge kleinere Preise verloste.

Hunger und Durst schieben musste keiner. Eines von vielen nahrhaften Angeboten waren „Rökjes“, die Sarah Laukstedt aus Schweringen-Eiße heiß aus der Pfanne anbot. Was sind Rökjes? Kleine geräucherte Kartoffeln, gebraten und mit Dip serviert. Als Marktbeschickerin war Sarah Laukstedt das erste Mal dabei. „Es gefällt mir hier“, sagte sie.

Vielen anderen ging es ebenso. Laut Ute Hühne lag die Besucherzahl bei etwa 5 000.

An den Ständen gut vertreten war das Kunsthandwerk – und zwar vornehmlich mit schönen Schmuckstücken oder Holzarbeiten.

Ein breites Angebot gab es auch im Hause Bremer zu sehen. Dort zeigten beispielsweise Dagmar und Jürgen Steindorf aus Neustadt-Eilvese Schmuckstücke aus Kapseln für Kaffeeautomaten. „Jedes Stück ein Unikat“ – Dagmar Steindorf warb ebenso für ihre Arbeiten wie für den Weihnachtsmarkt in Asendorf: „Das ist super hier! Alles nette Leute und eine feine Atmosphäre.“

Interessant war es auch bei der „Composerin“ Gabriele Beutner-Kijewski in der „Kunst-Schiene“ am Bahnhof. Außergewöhnlich und interessant ihre Bild-Kompositionen, die beispielsweise Lokomotiven zeigten.

Gut vertreten waren regionale Anbieter mit Produkten wie Honig, Met, Marmeladen oder Fleisch- und Käsewaren.

Natürlich kam auch der Nikolaus zum Weihnachtsmarkt in Asendorf – mit viel Dampf, Rauch und Gepfeife per Museumseisenbahn.