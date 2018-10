19-Jähriger stirbt bei Motorradunfall

Asendorf - Ein 19-jähriger Motorradfahrer ist am Samstag bei einem Unfall in Asendorf tödlich verunglückt.

Ein 28-jähriger Autofahrer war gegen 17.35 Uhr auf der Hohenmoorer Straße in Richtung Asendorf unterwegs. Der 19-Jährige fuhr mit seinem Motorrad auf der Gegenspur.

Laut Polizeiangaben wollte der Autofahrer nach links in eine Seitenstraße abbiegen und übersah dabei das entgegenkommende Motorrad. Es kam zur Kollision, der 19-Jährige starb noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen.

Der 28-jährige Mann wurde leicht verletzt, stand unter Schock und wurde ins Krankenhaus nach Nienburg gebracht.

Die Hohenmoorer Straße musste zur Unfallaufnahme und den weiteren Ermittlungen für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Die Feuerwehr unterstützte die Maßnahmen.

Rubriklistenbild: © dpa