Ein Lob für das motivierte Team

„Zwergenburg“ aus Bruchhausen-Vilsen feiert zehnjähriges Bestehen

+ Kathrin Wachendorf (links) bastelt mit den Jungen und Mädchen im Rahmen der Feier Buttons. Dazu brauchte es nur ein selbstgemaltes Bild, aus dem die Erzieherin dann mit Hilfe einer Buttonmaschine schicke Anstecker zaubert. Foto: REGINE SULING

Br.-Vilsen - Von Regine Suling. „Vor zehn Jahren konnte man so ein Gebäude noch für eine Million Euro erstellen“, sagte Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann mit Blick auf den im Bau befindlichen Kindergarten in Bruchhausen-Vilsen. „Heute sind wir in der Summe schon beim Dreifachen“, fügte er hinzu. Bis es einen Grund zum Feiern gibt und die neue Kita eingeweiht werden kann, dauert es indes jedoch noch etwas. Umso mehr freute sich der Verwaltungschef am Freitag, der Kinderkrippe „Zwergenburg“ in Bruchhausen-Vilsen zu ihrem zehnjährigen Geburtstag gratulieren zu können. Am 13. Januar 2010 wurde die Krippe eingeweiht, seitdem leben in den Räumen Wichtel, Zwerge und Trolle – denn so heißen die Gruppen im Haus.