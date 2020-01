Br.-Vilsen - Von Nala Harries. Der Mondscheinclub von 1866 aus Bruchhausen-Vilsen besteht seit rund 150 Jahren und gehört somit zu den ältesten Vereinen im Flecken. Aber was für ein Club ist das überhaupt? Wer ist darin Mitglied? Und was macht die Gruppe genau? – Die Unklarheit über diese Fragen führten in der Vergangenheit in der Bevölkerung zu einigen Mutmaßungen über den Verein. Laut Clubmitglied Dr. Dr. Wolfgang Griese aus Bruchhausen-Vilsen glaubten einige beispielsweise, dass es sich um einen Prominenten-Club handele, andere wiederum meinten, es sei ein Kegelclub alter Herren. Doch der Mondscheinclub ist nichts davon, erzählt Griese. Aus Anlass des 150-jährigen Geburtstags des Vereins hat Griese die wechselvolle Geschichte des Clubs aufgearbeitet und die Ergebnisse seiner umfangreichen Recherche in dem Buch „Mondscheinclub von 1866 – Ein Gesellschaftsclub im Wandel der Zeit“ zusammengefasst. Der Autor ist bereits seit 1974 Mitglied. Jetzt stellte er sein Werk im Gespräch mit der Kreiszeitung vor und lüftete damit das Geheimnis um den Mondscheinclub.

Entstehung

„Der Mondscheinclub war und ist im Kern ein Herrenclub“, erklärt Griese. Seine Mitglieder trafen sich vor 150 Jahren einmal in der Woche im Gasthaus Heusmann in Vilsen (heute Bruchhöfener Straße 10), um unter anderem über Ereignisse im politischen, gesellschaftlichen und familiären Umfeld zu diskutieren. Nach Recherchen des Autors habe es zu der Zeit um 1860 bereits in den großen Städten solche Zusammenkünfte gegeben. Entstanden sei die gebildete Herrenrunde in Bruchhausen-Vilsen ursprünglich, um den Informationsmangel der damaligen Zeit im ländlichen Bereich durch persönliche Gespräche, Referate und unterschiedliche Sichtweisen auszugleichen. Denn ausschließlich das Hoyaer Wochenblatt sei damals als Informationsquelle vorhanden gewesen.

Das Clubkonzept war auf potenzielle Mitglieder zugeschnitten, die das bildungsoffene Bürgertum in der ländlichen Region bildeten. Dazu gehörten beispielsweise die königlichen Beamten des Amts Bruchhausen, die Richter, Pastoren beziehungsweise Superintendenten, die Gutsbesitzer, die Bänker, erfolgreiche Kaufleute sowie Ärzte und Apotheker. Die meisten Namen der Mitglieder habe Griese aus alten Mitgliederlisten des Clubarchives erschließen können. „Da im 19. Jahrhundert die Mitglieder nur mit Nachnamen und der zugehörigen Berufs- beziehungsweise Amtsbezeichnung aufgeführt wurden, war eine eindeutige Zuordnung nur mit zusätzlichen Recherchen möglich“, sagt er. So sei zum Beispiel ein Bürgermeister Engelberg Mitglied des Clubs gewesen. Die Schwierigkeit war dabei allerdings, dass es drei Generationen Engelberg in Vilsen gab, die alle Bürgermeister von Vilsen waren, darunter Johann Fritz und Johann Engelberg. „Um festzustellen wer von ihnen nun Clubmitglied war, musste mit Hilfe von zahlreichen Lebensdaten der Engelbergs ein clubrelevanter Stammbaum erstellt werden, der sicher erkennen ließ, welcher Bürgermeister Engelberg dem Mondscheinclub angehörte“, erklärt der Autor.

Während die damals schon existierenden Männergesangsvereine ihre Mitglieder streng auf die einzelnen Flecken Bruchhausen, Moor und Vilsen beschränkten, rekrutierte der Mondscheinclub seine Mitglieder von Anfang an ortsübergreifend. Der Gedankenaustausch habe das gegenseitige Kennenlernen der Mitglieder, die unterschiedlichen Berufsgruppen angehörten, gefördert, und formte eine Gemeinschaft, die sich schon bald durch eine spezifische Geselligkeit auszeichnen sollte.

Aktivitäten

Gerade in seiner Anfangsphase war der Mondscheinclub im Gegensatz zu den Herrenclubs in den größeren Städten sehr familienfreundlich und kulturell breit aufgestellt. „Die Ursache dieser Clubausprägung ist auf die zurückliegende Biedermeierzeit zurückzuführen, in der die Gesellschaft von der großen Politik enttäuscht war und die Familie als oberstes Gut galt“, erklärt Griese. Neben dem geselligen Debattierclub der Herren gehörten zum Mondscheinclub des 19. Jahrhunderts mehrere kulturelle Zirkel und Kreise. Darunter unter anderem ein Chor, ein Literaturzirkel sowie ein Theaterspielkreis. „Darin waren dann die gesamten Familienmitglieder eingebunden“, verrät der Autor.

Zur Festigung der „Mondscheinfamilie“, wie Griese sie nennt, standen gemeinsame Wanderungen ebenso auf dem Jahresplan wie die Winterbälle, welche als gesellschaftliche Höhepunkte galten. Vor dem Tanzvergnügen gab es stets ein kulturelles Programm, bei dem die Ergebnisse der einzelnen Zirkel und Kreise vorgestellt wurden.

Darüber hinaus seien von den Mondscheinclubmitgliedern zukunftsweisende Bildungsinitiativen ausgegangen, denn das öffentliche Schulsystem auf dem Land ließ laut Angaben von Griese zu damaliger Zeit zu wünschen übrig. Beispielsweise gründete Clubmitglied Superintendent Friedrich Wilhelm Apel Mitte der 1860er-Jahre in den Räumen des Bavedamschen Hauses in Vilsen die „höhere Privatschule“. Der erste Schulleiter dieser Einrichtung sei ebenfalls ein Mondscheinclubmitglied gewesen.

Ursprung des Namens

Aber was hat der Mond überhaupt mit dem Club zu tun? Laut Griese sei nicht klar, was die Gründungsmitglieder zu dem Namen bewogen habe. Aber es werde vermutet, dass die romantische Verehrung des Mondes auf den Nachtwanderungen zum Heiligen Berg ebenso zum Namen des Mondscheinclubs beigetragen hätten wie die Terminierung der Winterbälle in die Zeit der Vollmondnächte, um den Pferdekutschen nachts einen halbwegs sicheren und besser ausgeleuchteten Heimweg zu gewährleisten.

Der Montagskegelclub

„Gegen Ende des 19. Jahrhunderts entstand für die allgemeine Bürgerschaft aufgrund der Reduzierung der täglichen Arbeitszeit von zwölf auf zehn Stunden der neue Begriff der ,Freizeit’ und in seinem Kontext der des ,Freizeitvergnügens’“, sagt der Autor. Auch das Vereinsleben sei aufgeblüht und neben den Schützen-, Krieger- und Bürgervereinen seien die unterschiedlichsten Sportvereine entstanden. Um vor allem die jüngeren Mondscheinclubmitglieder an die Gruppe zu binden, wurde die damalige Trendsportart Kegeln auch clubintern angeboten. 1904 gründete sich die „Kegelgesellschaft des Mondscheinclubs in Vilsen“. Die vom Kegelsport begeisterten Mitglieder trafen sich nun jede Woche mittwochs zum gedanklichen Austausch und montags zum Kegeln im Clublokal „Hotel Louisville“ (heute Bahnhofstraße 64). Damit waren, unabhängig von zahlreichen Sonderveranstaltungen, bereits zwei Tage in der Woche für den Mondscheinclub reserviert. Ein Zeitbedarf, der mit beruflichen und familiären Verpflichtungen nur schwer zu vereinbaren war und einer Strukturreform bedurfte, sagt Griese.

Aufgrund der Namenslänge habe es laut ihm dann nicht lange gedauert, bis die Gesellschaft sich in „Montagskegelclub“ umbenannte. „Langsam zeichnete sich ab, dass die als Abteilung gegründete Kegelgesellschaft im Mondscheinclub an Dominanz gewann. Das Clubmodell war in die Jahre gekommen. Die Konzentration auf den geselligen Kegelsport lag im Trend und schien als Zukunftsmodell geeignet zu sein“, erzählt der Autor und weiter: „Aufgrund der zahlreichen gesellschaftlichen Umbrüche in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wie dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg mutierte der Mondscheinclub zu einem Montagskegelclub, der die Mondscheinphilosophie stets im Blick hatte und über die Zeit die Gruppe lebendig hielt.“

Der Club heute

Heute trägt der Verein wieder seinen alten Namen, zu dem allerdings das vermeintliche Gründungsjahr 1866 hinzugefügt wurde. Die Gruppe sei wieder familienfreundlich, generationsübergreifend, auf berufliche Vielfalt ausgerichtet, kulturell ambitioniert und diskussionsfreudig. Die Mitgliederanzahl ist auf 14 bis 17 beschränkt, da eine Vielzahl von privaten und clubspezifischen Veranstaltungen darauf ausgelegt ist, aus dem Club einen Freundeskreis werden zu lassen. Dieser trifft sich zweimal im Monat im Gasthaus Dillertal in Dille. „Mittlerweile sind wir wieder da, wo wir damals waren und tauschen in kleiner geselliger Runde unsere Gedanken aus“, sagt Griese. Vor allem die jüngeren Mitglieder hätten die Aufgabe, nach neuen geeigneten Mitgliedern zu suchen, damit der Club auch noch sein 200-jähriges Bestehen feiern kann.

Die Unbekanntheit

Auf die Frage, ob und warum der Club in der Öffentlichkeit nicht sonderlich bekannt ist, antwortet Griese: „Wir haben nie ein Geheimnis um uns gemacht.“ Grund für die Unbekanntheit könnte seiner Meinung nach aber sein, dass der Mondscheinclub ein reiner Gesellschaftsclub ist und nicht ein Service-Club, wie die Lions- oder Rotary-Clubs, welche über ihre Projekte und Aktionen in der Öffentlichkeit berichten.

Das Buch

Der Titel des Buches „Mondscheinclub von 1866 – ein Gesellschaftsclub im Wandel der Zeit“ verweise laut Griese jedoch nicht nur auf die Clubgeschichte. „Die Entwicklung eines Gesellschaftsclubs bedarf der Darstellung des gesellschaftlichen Umfelds, wodurch das Problem großer Komplexität entsteht. Ich habe versucht, dies dadurch zu lösen, indem ich die engere Clubgeschichte von den vertiefenden Betrachtungen und ausführlichen Erläuterungen freigehalten habe“, sagt der Autor. Letztere seien in den Anhängen zu finden.

Würde man das gesamte Buch lesen, gehe dieses über die eigentliche Clubgeschichte hinaus und liefere einen historischen Streifzug durch 150 Jahre Bruchhausen und Vilsen. Grieses Werk ist den Clubmitgliedern vorbehalten. Jedoch befindet sich eine Ausgabe im Archiv der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen, um besonders Interessierten, die Möglichkeit zu bieten, noch einiges mehr über den Mondscheinclub zu erfahren.