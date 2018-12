Mitfahrerbänke vorerst nicht in Sicht

Br.-Vilsen - Die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) in der Samtgemeinde hatte im Mai dieses Jahres einen Antrag gestellt, zu prüfen, ob die Mobilität in der Samtgemeinde durch Mitfahrerbänke erhöht werden könnte.

Während der Sitzung des Planungsausschusses berichtete Anjelina Brinster vom Rathaus nun über den Stand eines solchen Projekts in anderen Gemeinden. Ihre Umfrage in Stuhr, Marklohe und weiteren Gemeinden in Niedersachsen und Schleswig-Holstein ergab ein ernüchterndes Fazit. „Insgesamt läuft es eher nicht gut“, resümierte sie. Anjelina Brinster verwies auf die gerade in Asendorf initiierte Mitfahrer-App.

Heinfried Kabbert von der UWG erklärte: „Wir sollten abwarten, was jetzt im Landkreis passiert.“ Bernd Schneider (Die Grünen) stimmte dem zu. Man solle beobachten, wie es in Asendorf mit der App läuft.

