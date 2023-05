Mit „langem Atem“ zu Gleichberechtigung: Gleichstellungsbeauftragte berichtet über Arbeit in Bruchhausen-Vilsen

Von: Mareike Hahn

Christine Schröder © Gutschmidt, Felix

Wo die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen in Sachen Chancengleichheit steht, erklärt die Gleichstellungsbeauftragte Christine Schröder:

Samtgemeinde – Fünf Stunden hat Christine Schröder pro Woche Zeit, in der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen für Gleichberechtigung zu sorgen. Zu wenig, findet die Gleichstellungsbeauftragte. Deshalb wünscht sich Schröder, dass diese Aufgabe nicht länger Nebenamt bleibt.

Dass die Stunden in Zeiten knapper Kassen aufgestockt werden, darf bezweifelt werden. Per Gesetz müssen Kommunen derzeit erst ab 20 000 Einwohnern mindestens eine halbe Stelle für Gleichstellungsarbeit einrichten. Mit Blick auf die knapp 18 000 Bürger der Samtgemeinde sagt Schröder daher mit einem Augenzwinkern: „Ich freue mich über jeden neuen Bauplatz, jeden Zuzug, jede Geburt.“

Denn es gibt noch viel zu tun. In der Theorie sind Frauen und Männer in Deutschland längst gleichberechtigt – in der Praxis nicht. Das machte Schröder in der jüngsten Sitzung des Samtgemeinderats deutlich. Gleichwohl ist schon vieles erreicht, freut sich die Verwaltungsmitarbeiterin.

Als Gleichstellungsbeauftragte setzt sie sich „mit langem Atem“ dafür ein, die Situation von Frauen und Familien in der Samtgemeinde zu verbessern. Sie berät Bürgerinnen zum Beispiel zum Wiedereinstieg in den Beruf, zu (drohender) Arbeitslosigkeit, in Integrationsfragen und bei Existenzproblemen. 34 Frauen haben diese Möglichkeit im vergangenen Jahr genutzt. Zusätzlich zu ihrem Nebenamt ist Schröder in Teilzeit in der Familien- und Sozialberatung der Samtgemeinde tätig.

Zu ihren Aufgaben als Gleichstellungsbeauftragte gehört es, die Chancengleichheit unter den mehr als 200 Beschäftigten der Samtgemeinde zu fördern. „Die Gleichstellungsarbeit ist im Rathaus, in der Politik und in der Samtgemeinde fest verankert“, sagt Schröder und dankt Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann und seiner Allgemeinen Vertreterin Cattrin Siemers für ihre Rückendeckung.

In Schröders neuem Gleichstellungsplan sind die Ziele für die Jahre 2023 bis 2025 festgeschrieben. Dazu gehört, die Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit für Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter weiter zu fördern.

64 Prozent der Beschäftigten der Samtgemeinde arbeiten laut Schröder in Teilzeit, davon wiederum sind 90 Prozent Frauen. „Noch immer leisten Frauen die meiste Familienarbeit, kümmern sich um die Kinder und die Pflege Angehöriger“, sagt die Gleichstellungsbeauftragte. Das gelte nach der Coronakrise umso mehr: „Da ist ganz viel bei den Müttern hängen geblieben.“

16 flexible Arbeitszeitmodelle gibt es aktuell bei der Samtgemeinde, sagt Schröder und lobt: „Hier wird bereits in hohem Maße flexibel auf Wünsche eingegangen.“ Zum Stichwort Homeoffice heißt es in dem Gleichstellungsplan: „Die Möglichkeit des mobilen Arbeitens soll überprüft und möglichst eingeführt werden.“

Schwierig sei es indes nach wie vor, Teilzeit bei gehobenen Stellen oder Führungspositionen zu etablieren. In diesem Bereich dominieren zudem die Männer: Nach Schröders Angaben sind in der Verwaltung in Bruchhausen-Vilsen im gehobenen Dienst nur 33 Prozent Frauen tätig. In den mittleren und unteren Entgeltgruppen beträgt der Anteil der Frauen dagegen 58 Prozent.

Einen enormen Frauenüberschuss gibt es im Sozial- und Erziehungsdienst, zu dem die Kindertagesstätten zählen. Dort arbeiten in der Samtgemeinde nur knapp sieben Prozent Männer. „Veränderungen können nur bewirkt werden, wenn sich vermehrt Männer bewerben und die gleiche Leistung wie Frauen vorweisen“, erklärt Schröder und stellt fest: „Das liegt außerhalb des Einflussbereichs der Samtgemeinde.“

Weil Integration zur Chancengleichheit beiträgt, hält Sozialpädagogin Schröder den Kurs „Mama lernt Deutsch“ vom Flüchtlingshilfeverein „Lebenswege begleiten“ für sehr wichtig. An zwei Vormittagen in der Woche können zugewanderte Frauen unterschiedliche Kulturen kennen- und Deutsch lernen. Acht bis zwölf Mütter sind kontinuierlich dabei, freut sich Schröder. Gleichzeitig weist sie darauf hin, dass es insgesamt „immer noch nicht genügend Deutsch-Kurse gibt“.

Als Erfolg bezeichnet Schröder – neben mehreren weiteren Aktionen – das niedersächsische Mentoring-Programm „Frau. Macht. Demokratie“, bei dem Kommunalpolitiker Bürgerinnen Einblicke in die Ratsarbeit geben. 2019 bis 2021 gab es in der Samtgemeinde drei Mentees, eine davon engagiert sich seit der Wahl 2021 selbst kommunalpolitisch: Sieglinde Huber aus Asendorf gehört zu den neun Frauen (28 Prozent), die dem 32-köpfigen Samtgemeinderat angehören. 2016 waren es sieben Frauen bei 33 Mandaten (21 Prozent). Zum Vergleich: Im Bundestag sitzen 34,9 Prozent Frauen, im niedersächsischen Landtag 34,4 Prozent.

Zahlen, die Samtgemeinderatsmitglied Marlies Plate zu einem Appell an die Frauen veranlassen: „Verschafft euch Zutritt, verschafft euch Auftritt, verschafft euch Rede, und verschafft euch Gehör!“ Für die Grünen-Politikerin und langjährige Bürgermeisterin der Gemeinde Martfeld, steht fest: „Die Hälfte der Gesellschaft ist weiblich – das sollte sich auch in der Politik widerspiegeln!“

Kontakt: Christine Schröder ist erreichbar unter Telefon 04252/391-115 oder E-Mail christine.schroeder@bruchhausen-vilsen.de. Jeden Dienstag von 15 bis 17 Uhr bietet sie im Rathaus eine offene Sprechstunde an.