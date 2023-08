Kultusministerin im Interview zum Brokser Markt: Julia Willie Hamburg spricht über Karriere, Crêpes und Kuppelei

Von: Mareike Hahn

Teilen

Bekennende Bahnfahrerin: Julia Willie Hamburg. Heute fährt sie mit einigen Kommunalpolitikern in der Museumsbahn vom Gasthaus Dillertal zur Eröffnung des Brokser Markts. „Ich freue mich sehr“, sagt die Ministerin. © IMAGO / Future Image

Die Kultusministerin verrät, wie sie sich auf den Brokser Markt vorbereitet hat und warum sie sich für die Aufgabe der Heiratsvermittlerin eignet.

Br.-Vilsen – Julia Willie Hamburg kommt heute zur Eröffnung des Brokser Heiratsmarkts. Um 15 Uhr übernimmt die niedersächsische Kultusministerin und Vize-Ministerpräsidentin auf dem Marktplatz die Rolle der Heiratsvermittlerin. Hamburg ist 37, ledig und hat zwei Kinder. Ein Interview mit der Grünen-Politikerin:

Frau Hamburg, wie haben Sie sich auf die Eröffnung des Brokser Heiratsmarkts vorbereitet?

Ich hab mit Menschen gesprochen, die schon da waren, Videos geschaut, was dazu gelesen, und ich hab meinen Humor aus dem Keller geholt.

Ist der im Keller?

Nein, aber bei Politikern ist ja Humor immer so ‘ne Sache, ob man die lustig findet – und deswegen (lacht) dachte ich, das eignet sich.

Beim Brokser Markt darf man Sie lustig finden.

Das hoffe ich doch, dass das gelingt.

Was qualifiziert Sie für die Aufgabe der Heiratsvermittlerin?

Ich liebe Menschen, und in der Politik gelte ich als jemand, der weit auseinander liegende Positionen zusammen bringen kann, wie bei einer Ehe. Grenzen zu überwinden und zusammenzuführen, das liegt mir schon.

Was raten Sie Besuchern, die auf dem Brokser Markt die große Liebe finden wollen?

Ich rate, es nicht zu sehr zu forcieren, sondern es eher passieren zu lassen, offen zu sein. Und wenn es nicht klappt, gibt es ja auf dem Markt auch die Möglichkeit, an einer Spaßtrauung teilzunehmen.

Haben Sie privat schon mal jemanden verkuppelt?

Oh ja, tatsächlich. Ich war auch schon häufig Beziehungsberaterin.

Der Brokser Markt ist ein Karrieresprungbrett: Wer einmal Heiratsvermittler war, dem stehen danach alle Türen offen. Gerhard Schröder wurde anschließend Bundeskanzler, Christian Wulff Bundespräsident. Welche Ambitionen haben Sie?

Erst mal darf ich ja seit mehr als einem guten halben Jahr Kultusministerin sein. Ich würde sagen, das mache ich jetzt erst mal vernünftig, und dann sehen wir weiter, was die Wahlen so bringen.

Was verbinden Sie mit Bruchhausen-Vilsen?

Auf jeden Fall die Museumsbahn. Ich freue mich auch sehr, mit so einem kleinen Bähnchen mal fahren zu dürfen.

Was bringen Sie den Menschen in Bruchhausen-Vilsen mit?

Auf jeden Fall gute Laune und viel Liebe.

Haben Sie nach der Eröffnung noch Zeit, über den Markt zu schlendern?

Ich werde mir auf jeden Fall noch die Vorstellung des Brautpaares anschauen, und dann werde ich wahrscheinlich einen relativ kurzen Weg über den Markt nehmen, weil ich dann weiter muss.

Sind Sie eher Typ Autoscooter, Achterbahn oder Riesenrad?

(überlegt) Mal Autoscooter, mal Achterbahn. Riesenrad eher gar nicht (lacht).

Sie wollen also zumindest auf Volksfesten nicht hoch hinaus.

Nee, Höhe ist nicht so mein Thema.

Und an welcher Fressbude findet man Sie auf Festen?

Meist eher bei den süßen, bei Schmalzkuchen oder Crêpes. Aber auch durchaus bei Kartoffelpuffern.

Sie kochen und backen gerne. Was ist Ihr Lieblingsrezept?

Derzeit backe ich sehr gerne Sauerteigbrot, da probiere ich einiges aus.

Etwa 2 000 Lehrkräfte fehlen zurzeit in Niedersachsen. Auch an der Oberschule in Bruchhausen-Vilsen ist der Lehrermangel ein großes Thema. Im letzten Schuljahr lag die Unterrichtsversorgung bei 84,9 Prozent, die Rektorenstelle ist vakant. Worauf darf die Oberschule hoffen?

Wir schauen uns die Situation vor Ort natürlich sehr stark an. Wir gucken gerade: Wie kann man mit Abordnungen, wie kann man mit Vertretungslehrkräften unterstützen, und wie können wir vielleicht auch pensionierte Lehrkräfte zurückgewinnen? Gleichzeitig muss man einfach sagen, dass es gerade ländliche Regionen sehr, sehr schwer haben, Fachkräfte zu gewinnen. Da müssen wir sehr grundsätzlich zusammen mit den Landkreisen schauen, wie wir die ländlichen Räume attraktiver machen und gerade diese Schulen stärker unterstützen können durch anderes Personal.

Alle Schüler in Niedersachsen sollen mit Tablets ausgestattet werden – klimaneutral, wie die Grünen in ihrem Programm zur Landtagswahl 2022 erklärt haben. Wann und wie wird das in den Schulen vor Ort passieren?

Wir sind gerade dabei zu schauen, was ein gutes Konzept ist. Denn viele Schulen haben bereits Tablets in ihrem Lernkonzept, und da sind sehr unterschiedliche Konzepte. Die wollen wir natürlich nicht kaputtmachen. Gleichzeitig ist klar, dass wir das nur machen können, wenn wir eine gute Haushaltssituation haben, und gerade sind wir in etwas schwierigeren Haushaltsbedingungen. Mit anderen Worten: Wir arbeiten mit Hochdruck an der Umsetzung, gleichzeitig müssen wir schauen, wie sich die Haushaltslage entwickelt.

Im Sommerinterview des NDR haben Sie gesagt, dass Sie sich die Nutzung von Künstlicher Intelligenz in Schulen vorstellen können. Nutzen Sie selbst KI?

Ich nutze es ehrlich gesagt noch relativ selten, habe auch einen riesigen Respekt davor, was alles geht. Aber es funktioniert erstaunlich gut. Ich habe mal zum Spaß eingegeben: Schreib mir eine Rede zu einem Thema, und die war fast so, wie ich sie hätte halten können. Da hat man schon gemerkt, dass man KI als Ideengeber durchaus nutzen kann.

Die Rede für den Brokser Markt ist aber ohne Künstliche Intelligenz entstanden?

Ja, die ist ohne Künstliche Intelligenz entstanden, und sie wird auch spontan weiterentstehen, weil ich glaube, man muss die Stimmung vor Ort aufnehmen.

Auch die Kitas leiden unter dem Fachkräftemangel, gleichzeitig wollen Sie die Qualität in den Kindertagesstätten ausbauen. Wie wollen Sie das schaffen?

Wir steigern regelmäßig die Ausbildungszahlen und schauen auch, wie wir Menschen im Quereinstieg qualifizieren und mit anderem Personal Kitas bereichern können. Aber klar, es wird in den nächsten Jahren eher darum gehen, Kitas offen und auch mit dem Fachkräftemangel weiter handlungsfähig zu halten. Insofern werden wir aushalten müssen, die Qualitätsstandards nicht noch weiter zu entwickeln, sondern vorerst das zu sichern, was wir haben.