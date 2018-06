In 77 Tagen beginnt der Brokser Heiratsmarkt: Die Mischung macht‘s

Heiratsvermittler steht noch nicht fest

+ © Jantje Ehlers Der Pferdemarkt am Dienstag ist jedes Jahr ein Highlight auf dem Brokser Heiratsmarkt. © Jantje Ehlers

Br.-Vilsen - Von Karin Neukirchen-Stratmann. Der Countdown läuft. Es sind noch 77 Tage bis zum Beginn des Brokser Heiratsmarkts am 24. August, und so langsam steigt die Neugier, was es in diesem Jahr dort zu entdecken gibt.