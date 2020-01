„Musical-Evergreens“: Die Mischung macht’s

Profi- und Nachwuchssänger auf einer Bühne

+ © Andree Wächter Das Ensemble unterhielt rund drei Stunden das Publikum in Bruchhausen-Vilsen. © Andree Wächter

Br.-Vilsen – Wer die berühmten Lieder aus den großen Musicals live hören will, muss viel Reisen: Hamburg, London oder der Broadway in New York. Einen bunten Mix aus Musical-Ohrwürmern gab es jetzt aber auch in der Mensa Bruchhausen-Vilsen. Der bekannte Ruf „Nants ingnyama bagithi Baba“ aus dem Musical „König der Löwen“ eröffnete den Reigen der dreistündigen Show.