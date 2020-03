Mini-Wertstoffhof und Sparkassen-Geschäftstellen geschlossen

Samtgemeinde – An dieser Stelle berichten wir erneut über Absagen und Ausfälle. Berücksichtigt sind heute Termine für die nächste Zeit, weitere Meldungen liegen vor und werden zeitnah veröffentlicht.

. Asendorf

Die Jahreshauptversammlung des Fördervereins der Ortsfeuerwehr Asendorf findet heute nicht statt und wird auf einen späteren Zeitpunkt verlegt.

Der Verein Land & Kunst sagt seine Angebote und Veranstaltungen bis mindestens 18. April ab. Das betrifft das „Gesang-und-Stimme-Seminar“ mit Anne Heeg, die Treffen des TafelTheaters und Veranstaltungen mit den Partnern Volkshochschule, Kirchengemeinden und Samtgemeinde, also auch das „Waldbaden“ sowie Gästeführungen. „Wir suchen nach Ersatzterminen“, sagt Peter Henze.

. Bruchhausen-Vilsen

Die Kreissparkasse besetzt ab sofort ihre Geschäftsstellen in Bruchhausen und Engeln nicht mehr mit Personal. Die Selbstbedienungsgeräte dort sind nutzbar, Bargeld ist also verfügbar, teilt der Vorstand mit.

Die AbfallWirtschaftsGesellschaft (AWG) schließt den Mini-Wertstoffhof in Bruchhausen-Vilsen sowie die Grünabfall-Sammelstellen.

Die Samtgemeinde hat die Veranstaltung „Die Werner Momsen ihm seine Soloshow“ am 20. März bereits abgesagt. Sarah Verheyen vom „TourismusService“ hat Samstag, 31. Oktober, als Ersatztermin vereinbaren können.

Alle bereits gekauften Tickets behalten daher ihre Gültigkeit. Sollte Besuchern der neue Termin nicht passen, können die Tickets voraussichtlich ab dem 20. April bei den Vorverkaufsstellen zurückgeben, wo sie gekauft wurden, informiert sie.

Nicht abgesagt ist die Altpapiersammlung des Schützenvereins Homfeld am Samstag. Das Papier soll bis 8 Uhr frei von Fremdstoffen an den Straßen stehen.

Die Pflanzaktion im Waldgebiet Heiligenberg, zu der der Verein für Klimaschutz-Aktivitäten „Climproact“ gemeinsam mit den Landesforsten für Samstag eingeladen hatte, fällt aus. Die Aktion werde nach Möglichkeit im Spätherbst nachgeholt.

Der Weltladen, der zusammen mit dem BUND das Ladengeschäft in der Bahnhofstraße 50 betreibt, schließt das Geschäft bis auf Weiteres. Da ein Teil der ehrenamtlich Mitarbeitenden zur Risikogruppe gehört, ist dieses nötig, sagt Vorsitzender Georg Buisman.

. Martfeld

Das für heute geplante Konzert des Klaus Spencker Trios in der Martfelder „Kastanie“ ist abgesagt. Gekaufte Karten können zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet, teilt Frauke Toppe für die Kulturplattform Martfeld mit.

Der Schützenverein Loge-Tuschendorf stellt vorerst alle weiteren Aktivitäten ein. Übungsschießen und Doppelkopfabende fallen aus. Auf dem Osterfeuerplatz wird kein Grünschnitt angenommen.

. Schwarme

Die Osterfeuer im gesamten Land fallen aus. Das betrifft in der Folge auch die Anlieferungstermine für Grünschnitt am Osterfeuerplatz Auf dem Stühr in Schwarme. Dort hat jemand in den vergangenen Tagen widerrechtlich Grünschnitt abgeladen. „Ich fordere den Verursacher auf, dieses unverzüglich abzuholen. Sollte das nicht geschehen, erstatte ich Anzeige und starte einen Zeugenaufruf“, sagt Bürgermeister Johann-Dieter Oldenburg.