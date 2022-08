Mini-Kirmes auf dem Brokser Heiratsmarkt: Neuheit lockt viele Besucher an

Von: Marcel Prigge

Stephan Hirschfeld, Erbauer der Mini-Kirmes. Auf dem Brokser Heiratsmarkt ist der Mini-Markt noch bis einschließlich Sonntag zu sehen. © Prigge

50.000 LED und viele, viele Arbeitsstunden: Das beschreibt die Mini-Kirmes im Gewerbezelt auf dem Brokser Heiratsmarkt. Hobby-Bastler Stephan Hirschfeld berichtet von den ersten Markttagen.

Bruchhausen-Vilsen: „Wenn etwas blinkt und sich bewegt.... das zieht die Leute an“, bilanziert Stephan Hirschfeld die ersten Tage des Brokser Heiratsmarktes. Seine Mini-Kirmes – eine Miniaturlandschaft aus originalgetreuen Fahrgeschäften, 5000 Figuren und 50.000 LED – hat in den vergangenen Tagen die Besucher des Gewerbezeltes in ihren Bann gezogen. Bis Sonntagabend ist der kleine Markt zu bestaunen.

Neuheit beim diesjährigen Heiratsmarkt: Mini-Kirmes begeistert Besucher

Es ist eine der Neuheiten beim diesjährigen Heiratsmarkt, die besonders gut ankommt: eine Kirmes im Miniaturformat im Gewerbezelt. Miniatur-Fan Stephan Hirschfeld bastelte mehr als zehn Jahre an dem Mini-Markt. 50.000 LED und viele, viele Arbeitsstunden später ist er fertiggestellt. Stephan Hirschfeld, Miniatur-Fan und Erbauer der Mini-Kirmes freut sich über das Interesse der Marktbesucher: „Es sind wirklich viele Leute da“, berichtet er.

Dem Hobby-Bastler fallen vor allem die Gespräche der Marktbesucher auf. „Manche stehen nur kurz hier, andere bleiben bis zu einer halben Stunde. Sie erzählen viel von den Fahrgeschäften, die sie sehen und früher einmal besucht haben. Wie zum Beispiel die klassische Schiffsschaukel, die es so nicht mehr gibt“, erzählt Hirschfeld.

Mini-Kirmes: Fahrtgeschäfte vom Brokser Heiratsmarkt vertreten

Der kleine Markt, den die Besucher des Brokser Heiratsmarktes entdecken können, ist aus mehreren Modulen zusammengesetzt und dementsprechend kein Abbild des Markttreibens in Bruchhausen-Vilsen. Trotzdem können die Gäste Fahrgeschäfte wie den Break Dancer im Mini-Format entdecken. Die modulare Aufteilung hat vor allem einen Vorteil: „Ich kann immer weiterbauen und Fahrgeschäfte ergänzen“, so Hirschfeld.

Bis zu 16 Stunden am Tag: Hobby von Stephan Hirschfeld kostet viel Zeit

Für sein Hobby stehen ihm in einem ehemaligen Hof mit Stallbereich genug Platz zur Verfügung. Dort bastelt er quasi jeden Tag. „Mal suche ich 30 Minuten Bilder im Internet zu Fahrgeschäften, mal verbringe ich zwölf bis 16 Stunden am Tag mit meinem Hobby.“ So viel Zeit bleibe ihm aber nur im Urlaub.