Syke/Bruchhausen-Vilsen - Von Anke Seidel. Die Hoffnung ist groß, doch die Lücken in den Zäunen sind klein – wenn es sie überhaupt gibt. Trotzdem setzen Menschen immer wieder ihr Leben aufs Spiel, um sie zu überwinden. „Und das schaffen auch Leute. Migration sucht sich ihren Weg“, sagt Nina Violetta Schwarz.

Die Migrationswissenschaftlerin lebt in Berlin und Marokko. Sie kennt Strukturen und Probleme in dem nordafrikanischen Königreich. Gestern Abend war sie im Rotary-Club Bruchhausen-Vilsen zu Gast. Organisiert hatte den Vortrag der 32-Jährigen, die zurzeit ihre Doktorarbeit schreibt, Andreas Otte – ihr Vater.

Vor ihrem Referat erläuterte die Stipendiatin der Rosa-Luxemburg-Stiftung in einem Redaktionsbesuch bei der Mediengruppe Kreiszeitung, welche Faktoren für eine erfolgreiche Migrationspolitik entscheidend sind und in welcher Lage sich die Menschen in Marokko befinden – in einem Land, das für Flüchtlinge aus Ländern südlich der Sahara zum Zufluchtsort geworden ist. „Ein Aufnahmesystem existiert noch nicht“, so die Migrationswissenschaftlerin – und beschreibt noch eine ganz andere Dynamik: Deutschland biete Marokko seine Hilfe an – unter der Bedingung, dass es die nach Deutschland Geflüchteten zurücknehme.

Ein Deal, der nicht funktionieren könne: „Bei vielen dieser Flüchtlinge kann Deutschland die Identität nicht nachweisen.“ Besonders fragwürdig sei, so kritisiert Schwarz, dass die Bundesregierung die marokkanische Annektierung der Westsahara anerkennen wolle, wenn Marokko die Flüchtlinge zurücknimmt. Dann stellt sie klar, wie sehr die Menschen in Marokko leiden – und spricht von Repressalien jeglicher Art, besonders gegen Regime-Kritiker und Homosexuelle.

Wie bewertet die 32-Jährige, dass Flüchtlinge aus Marokko nach den sexuellen Übergriffen in der Kölner Silvesternacht im Fokus standen? „Das ist sehr aufgebauscht worden“, antwortet sie. Die Vorfälle seien politisch instrumentalisiert worden. Es sei „sehr, sehr gefährlich“, dass Repressalien und Verfolgung der marokkanischen Flüchtlinge in ihrem Heimatland keine Rolle in der Debatte gespielt hätten. Denn wenn Deutschland Marokko als sicheres Herkunftsland anerkenne, „dann könnten sie erst recht kriminalisiert werden“. Dann, wenn sie als abzuschiebende Asylbewerber nicht arbeiten dürften und in die Klein-Kriminalität abrutschen. Genau das wäre, so beschreibt es die Migrationswissenschaftlerin, „die totale Kontra-Integration“.

Und die Fluchtgründe? „Das reicht von der Verfolgung bis zur absoluten Armut“, sagt die 32-Jährige. Grund könne genauso ein Schicksalsschlag sein. Das deutsche Asylsystem sei allerdings sehr grob: „Da passen die persönlichen Gründe der Flüchtlinge nicht rein.“ Mit der Folge, dass die Politik die Flüchtlinge in „gute“ und „schlechte“ einteile – und viele Menschen dieses Raster übernehmen würden.

„Damit das Sterben aufhört“

Was wünscht sich die Migrationswissenschaftlerin? „Dass die Menschen in Deutschland und der Europäischen Union ihren Blick auf die Orte außerhalb der EU-Grenzen richten und schauen, wie die Lebensumstände von Migranten dort sind“, wirbt Nina Violetta Schwarz für eine verantwortliche Meinungsbildung eines jeden einzelnen. Und sie wünscht sich mindestens genauso, dass Menschen legal nach Europa flüchten können: „Damit das Sterben aufhört!“