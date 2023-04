Michael Albers gibt Vorsitz der SPD Bruchhausen-Vilsen an Martina Claes ab

Von: Anne-Katrin Schwarze

Der SPD-Vorstand (von links): Lars Bierfischer (Beisitzer), Martina Claes (Vorsitzende), Heiner Hickmann (Beisitzer), Renate Peper-Bienzeisler, Bernd Holthus (Schriftführer), Michael Albers und Hendrik Klee (zweiter Vorsitzender). © Andree Wächter

Samtgemeinde – Die Sozialdemokraten in der Samtgemeinde haben eine neue Führung. Michael Albers gab das Amt des Vorsitzenden in dieser Woche nach 25 Jahren ab, Martina Claes übernimmt den Vorsitz des mehr als 70 Mitglieder starken Ortsvereins.

Wenn es am schönsten ist, soll man gehen, rät der Volksmund. Dass es für die SPD in der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen nicht besser werden kann, das möchte Albers allerdings nicht annehmen. Tatsache ist aber: So stark wie derzeit waren die Sozis hier noch nie.

Ein Sozi aus Überzeugung

Sozi, wenn die Mitglieder der sozialdemokratischen Partei Deutschland so bezeichnet werden, schwingt etwas Abwertendes mit. Michael Albers aber bezeichnet sich ganz selbstbewusst selbst als einen. Aus Überzeugung sei er 1995 Parteimitglied geworden. Politisch interessiert sei er schon immer gewesen, aber eine andere Partei sei für ihn nie infrage gekommen. Willy Brandt und Helmut Schmidt nennt er seine großen Vorbilder.

Aktiv war der heute 57-Jährige schon vor ´95. Als Vorsitzender des Kreisjugendrings und Mitglied des Jugendhilfeausschusses habe er aber bewusst keine Parteifahne hochhalten wollen. Als die SPD ihn für die Politik auf Gemeinde-, Samtgemeinde- und Kreisebene gewinnen wollte, habe er jedoch zugesagt. Interessiert sei er gewesen und ambitioniert, erinnert er sich. Aber auch blauäugig, räumt er ein. Er ließ sich nicht nur in die drei Kommunalparlamente wählen, er kandidierte auch erfolgreich für den Landtag, dem er ab 2003 eine Periode lang angehörte. In dieser Euphorie fiel ihm 1998 auch der Vorsitz des Ortsvereins zu. „Ich wollte Kapitän werden, auf der Brücke das Sagen haben“, erzählt er. Als Brillenträger erfüllte sich dieser Berufswunsch nicht. Das Kommando in der SPD zu übernehmen, sei eine Alternative gewesen.

Der Dienstälteste im Landkreis

Mit 25 Amtsjahren sei er heute mit Abstand der Dienstälteste im Landkreis, erzählt er. Das sei ein Beweggrund gewesen, die Leitung abzugeben. Ein weiterer: Er sitzt nicht nur in drei Räten, sondern ist seit 2021 auch Bürgermeister von Martfeld, „das ist alles sehr zeitaufwendig“. Beruflich leitet der Psychologe eine Beratungsstelle für Lebens- und Erziehungsfragen in Walsrode und ist außerdem als Supervisor und Coach tätig.

„Mit fehlt die Inspiration“, sagt er aber auch. Der Elan, den Ortsverein aktiver zu gestalten, zu verjüngen, sei ihm abhandengekommen. „Unsere SPD ist solide und erfolgreich, man weiß, was man an ihr hat“, beschreibt er ihren Zustand unter seiner Leitung. Die Wahlergebnisse aber zeigen: Der SPD trauen die Wähler in der Samtgemeinde mehr zu – ihr Umfeld für die Zukunft zu gestalten. 2006 lagen die Sozialdemokraten mit den Christdemokraten gleich auf, 2021 überholten sie diese mit satten sechs Punkten und platzierten sich zehn Punkte vor den immer stärker werdenden Grünen in der Samtgemeinde. Mit denen arbeite es sich nicht nur in Berlin, sondern auch vor Ort gut zusammen, sagt Michael Albers.

Martina Claes rückt in die erste Reihe auf

Als stolzer Verfechter der Demokratie halte er es auch auf lokaler Ebene für wichtig, in Fraktionen zu arbeiten. So entstehe Meinungsvielfalt. „Und die ermöglicht einen echten Austausch“, sagt er. Dennoch ist er der Meinung, „auf dem Dorf wählt man Köpfe und keine Parteien“. Die Zusammensetzung der Fraktion, aber auch des Samtgemeinderates funktioniere derzeit gut. Die Zeiten, in denen sich Gruppen abspalteten und sich zu „Unabhängigen“ erklärten, seien vorbei. Das habe der SPD seinerzeit nicht gutgetan.

Jetzt möchte sie den Rückenwind nutzen und agiler werden. Dass der komplette geschäftsführende Vorstand seine Wahlperiode nicht zu Ende bringt, sondern nach einem Jahr vorzeitig aussteigt, sei seit einem Jahr so verabredet und kommuniziert, betont der Martfelder. Von Querelen egal welcher Art könne keine Rede sein.

Martina Claes aus Vilsen war bisher eine seiner zwei Stellvertreter. Die Mitglieder wählten Bernd Holthus zum neuen Schriftführer. Er übernimmt das Amt von Renate Peper-Bienzeisler. Die Schwarmerin stand nicht zur Wiederwahl. „Ein großer Verlust für die Partei“, würdigt Albers seine langjährige Mitstreiterin. Auch die Kasse geht in andere Hände über: Frank Tecklenborg übernimmt das Amt von Lars Bierfischer. Er bleibt als Beisitzer weiter im Vorstand aktiv und wird sich um Veranstaltungen kümmern. Michael Albers aber zieht sich zurück. „Der neue Vorstand soll seinen eigenen Stil entwickeln“, wünsche er sich. An seinen kommunalpolitischen Ambitionen ändere der Mandatsverzicht im Vorstand nichts. In den Räten bleibe er aktiv. Und streitbar.